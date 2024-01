La precandidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el crimen organizado y le exigió que deje de culpar a los gobernadores del incremento de la violencia criminal, cuando es responsabilidad del gobierno federal combatir a la delincuencia organizada.

En San Lucía del Camino, Oaxaca, donde encabezó un diálogo con la comunidad, la aspirante presidencial afirmó que las bandas del crimen organizado están felices con la administración del presidente López Obrador, ya que pueden actuar impunemente sin que les pase absolutamente nada.

“Cerramos el año o fatal, fatal, (con) el asesinato de 11 jóvenes en Salvatierra, Guanajuato. Y que no le eche la culpa al gobernador de Guanajuato, no. El Presidente es el responsable de la seguridad, de luchar contra el crimen organizado, para eso tiene la Guardia Nacional, para eso le dimos la Ley de la Guardia Nacional.

“Que no le eche la culpa a los gobernadores, es responsabilidad del gobierno federal enfrentar a la delincuencia, (pero) en lugar de enfrentarlos se ha coludido con ellos, se ha coludido porque con ‘abrazos y no balazos’, están felices los señores. No les pasa absolutamente nada”, reprochó.

Lee también: Frente Amplio no violó ley electoral por uso de plataforma para firmas, determina TEPJF

Acompañada de los dirigentes del PAN, Marko Cortés, y PRI, Alejandro Moreno, la precandidata presidencial lamentó que en entidades como Michoacán, Guerrero y el Estado de México la delincuencia extorsione a los productores del campo, mientras que en casi todo el país la delincuencia está desatada, por lo que llamó a los ciudadanos a no permitir que se siga tolerando desde el gobierno esta situación.

“¿Hasta cuándo quieren ustedes seguir soportando esta maldita inseguridad?, ¿no están cansados de que no haya seguridad?, ¿no están cansados de que no haya apoyos para el campo?, ¿no están cansados del abandono en la educación?, ¿no están cansados de los precios?”, cuestionó a los asistentes al evento.

Derechos indígenas deben ser una realidad: Xóchitl Gálvez

En Oaxaca, Xóchitl Gálvez Ruiz afirmó que llegó el momento de retomar el camino a través de una verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas, que no se quede nuevamente en el tintero.

Ante integrantes de comunidades y pueblos originarios, la precandidata presidencial del PRI, PAN y PRD resaltó que conoce el territorio oaxaqueño “como la palma de su mano” pues como funcionaria federal trabajó en la construcción de caminos, la electrificación de comunidades, impulsó proyectos productivos y contribuyó a resolver problemas agrarios en la región.

Lee también: Marko Cortés evade hablar sobre uso de migrantes en evento de Taboada; arremete contra AMLO

“Retomemos el camino, el camino es que el país no va bien, el país tiene problemas, yo he escuchado con muchísima atención. Vamos por la verdadera reforma constitucional en materia de derechos indígenas, aquí no va a haber cuentos. Como ejemplo esta mi iniciativa que dejé en el Senado tanto de la ley de consulta como de la reforma constitucional”, subrayó.

Destacó que como senadora de la República dejó la presidencia de la Comisión de Asuntos Indígenas sin pendientes legislativos y durante su gestión impulsó 60 leyes que reconocen, entre otros, los derechos de los pueblos afroamericanos.

También, destacó la necesidad de hacer efectivo, en todos los niveles de gobierno, el reconocimiento de las mujeres indígenas en la participación política y ser electas.

En la comunidad de Santa Lucía del Camino, Gálvez Ruiz dijo que los jóvenes oaxaqueños tienen el talento para superarse, pero se requiere que además de una beca se les enseñe otro idioma, como el inglés, y en las regiones se impulse la educación tecnológica, para que puedan encontrar un mejor empleo.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rmlgv