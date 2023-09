La nominación de Xóchitl Gálvez como responsable de construir el Frente Amplio por México envía un mensaje muy poderoso a los pueblos originarios, porque más allá de romper las barreras de género, por primera vez una persona de origen indígena llegará desde abajo a la Presidencia de República, con mucho esfuerzo y trabajo y por su propio mérito, afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza.

En la presentación de la serie: “Democracia, Humanismo y Pueblos Indígenas”, en la sede nacional panista, a la que asistió la senadora, el dirigente blanquiazul subrayó que la victoria electoral de Gálvez “daría un gran mensaje nacional e internacional, no solo del reconocimiento a la mujer para que sepa que puede salir adelante y alcanzar sus sueños, sino de la inclusión y también superaría agravios que se han dado en México”.

Cortés Mendoza aseguró que a diferencia de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez sí conoce la problemática de los pueblos indígenas porque proviene de ahí. Señaló que, paradójicamente, la virtual candidata presidencial de Morena viene de cuna fifí, lo que tanto critica el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Si no les preocupa, no la atacarían, no la difamarían, porque saben que con ella si le pegamos en su falso discurso al presidente, porque él siempre habló de la oligarquía, siempre habló de los fifís y resulta que hoy él tiene a una aspirante que nació en cuna de oro y que representa todo lo que el presidente ha venido criticando.

“Y de este lado, quien nos representa en el Frente Amplio por México, representa la sencillez, la humildad, el origen indígena y el esfuerzo cotidiano para salir adelante. La candidatura fifí la tiene López Obrador y la candidatura del pueblo, de la gente, la tenemos nosotros en Acción Nacional y en el Frente Amplio por México. Esa es la gran diferencia. Y eso es lo que le molesta a López Obrador”, enfatizó.

Por otra parte, pidió a los panistas que se diga a la gente en todo el país que los programas sociales que reciben se pagan con los impuestos de todas y todos y tan solo por ese hecho nadie se los va a poder quitar.

“Que no los manipulen con la pobreza y la necesidad”, sentenció, y garantizó que el PAN no solo dará programas sociales, sino herramientas, capacitación e impulso para que salgan adelante.

