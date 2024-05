Aguascalientes. – Al señalar que los mexicanos ya no quieren más violencia, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que en Palacio Nacional “huelen la derrota” electoral y saben que “ya se van”.

En un encuentro masivo con simpatizantes, dijo que la oposición va a ganar las elecciones presidenciales “porque México ya no quiere más violencia, porque México no quiere más abandono al campo, (…) porque México no quiere vivir enfermo, no quiere que se siga abandonando a sus niños y sus mujeres que padecen cáncer”.

En este marco, hizo un llamado a sus simpatizantes a que el 2 de junio, cada uno haga su lista y lleve a votar a 10 personas, “a su comadre, a su compadre, a su sobrino, nada que los jóvenes no quieren, convénzalos, hagan una comidita en familia el 2 de junio”.

También exhortó a los hombres a registrarse para ser funcionarios de casilla y cuidar el voto.

“Necesito de los hombres, necesito de su fuerza, los necesito para cuidarlos las casillas este 2 de junio, quiero que me ayuden a defender el triunfo los hombres de Aguascalientes. Quien quiera inscribirse a través del partido, bienvenido a cuidar esta elección”, afirmó.

“Vamos a festejar el triunfo de la democracia. Si vota el 65% de los ciudadanos, vamos a ganar, no tengan ninguna duda, ¡Vamos a ganar!”, aseguró, al tiempo de ondear la bandera nacional y llamar a Aguascalientes y al país a que despierten.

Xóchitl Gálvez se comprometió a hacer de México un país donde regrese la paz y la tranquilidad.

“Esta mujer que ven aquí va a ser la presidenta más valiente. Se acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley”, advirtió.

La candidata convocó a todos los mexicanos a construir el país que soñamos.

“Lo vamos a hacer entre todos. Un país dividido no sale adelante. Vamos a construir el país libre y en paz que nos merecemos.

“No tengan duda, en Palacio Nacional huelen la derrota, en Palacio Nacional saben que ya se van y por eso están preocupados”, sentenció.

































maot