En el último debate presidencial, la abanderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, decidió enfocarse en dar sus propuestas de su proyecto de nación, defender las acciones que se han hecho en la autollamada Cuarta Transformación y esquivar los señalamientos y acusaciones de la candidata de la oposición Xochitl Gálvez, quien dedicó gran parte del ejercicio a arremeter en su contra.

En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, defendió su proyecto con propuestas y ataques sin ofensas, pero dirigidos a las decisiones políticas y equipos de sus dos contrincantes durante el encuentro realizado en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.

"Las mexicanas y mexicanos no nos merecemos un debate presidencial lleno de calumnias y lleno de mentiras, eso refleja la ausencia de proyectos; no voy a caer en este caso en provocaciones, al debate venimos a presentar propuestas, a defender nuestro proyecto, y por supuesto a mostrar nuestra calidad humana", mencionó Sheinbaum tras ser señalada por su opositora de la coalición Fuerza y Corazón por México por la opacidad en su declaración patrimonial.

Sheinbaum eludió en diversas ocasiones los señalamientos de Xochitl Gálvez, y aseguró que es una "desesperación del PRIAN", ya que va en un lejano segundo lugar.

"No comparto sus métodos, y por eso ahora nos toca respetar la investidura presidencial", dijo la candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo, y Partido Verde.

En el tema de seguridad, Claudia Sheinbaum le recordó a Xochitl Gálvez que Felipe Calderón tomó una de las decisiones más "terribles" en el país, la guerra contra el narco.

"(...) la guerra quiere decir, permiso para matar, con Peña Nieto siguió la guerra contra con el presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la política de declarar la guerra a construir la paz", aseguró.

En ese sentido, la candidata de Morena destacó que en el 2007 había 88 mil homicidios, para el 2018 había 36 mil homicidios y con el presidente López Obrador bajó en el 2023 a 29 mil homicidios, mientras que su contrincante de la alianza opositora mostraba una cartulina con la silueta de Sheinbaum con nariz de “Pinocho” y la leyenda “mentirosa”.

"Estos sí son hechos, el PRIAN tiene más gobernadores y prófugos prófugos que en funciones estos si son hechos, lo demás es palabrería", dijo Claudia Sheinbaum ante la acusación de Xochitl Gálvez de que Mario Delgado está bajo investigación criminal por agencias de estados unidos.

La exjefa de Gobierno se lanzó contra los gobiernos del "PRIAN": "Vamos a hablar de autoritarismo de la represión (estudiantil) del 68 del 71 de Aguas Blancas, Nochixtlán, eso sí es autoritarismo".

"Somos los únicos que hemos luchado por la democracia de nuestro país. La democracia verdadera (...) el odio y la calumnia tampoco es democracia y quiero aclarar porque están diciendo que vamos a cerrar las iglesias es absolutamente falso, y también están diciendo que vamos a anular la propiedad privada, es falso", desmintió la candidata.

En una de sus intervenciones, Xóchitl Gálvez volvió a llamar a Claudia Sheinbaum “narco candidata”, con base, argumentó, en el último libro de la periodista Anabel Hernández.

Dijo que Morena es un marco partido que pactó con el crimen organizado, a quien le entregó el país. Además, aseguró que el presidente de Morena, Mario Delgado, tiene una carpeta de investigación abierta en Estados Unidos, por su presunto involucramiento en la introducción ilegal a México de gasolina, lo que representa un desfalco multimillonario a las arcas nacionales.

También calificó a la exjefa de Gobierno de soberbia por decir que la elección es un trámite. “El próximo 2 de junio, los mexicanos van a tomar la decisión. No es un trámite, señora Sheinbaum, y eso me parece grave que usted se atreva a decirlo”.

Por otra parte, recordó que hace unos meses, ambas visitaron con una diferencia de horas al Papa Francisco en El Vaticano y acusó a la morenista de utilizar la fe de los mexicanos con un oportunismo político.

"Las dos tuvimos un encuentro con el Papa. ¿Le contaste a Su Santidad cómo usaste a la Virgen de Guadalupe en una falda, a pesar de que no crees en ella ni en Dios? ¿Le platicaste que derrumbaste una iglesia cuando fuiste delegada de Tlalpan? Tienes todo el derecho de no creer en Dios, es un tema personal. A lo que no tienes derecho es a usar la fe de los mexicanos como oportunismo político. Eso es una hipocresía".

A diferencia de las candidatas, que se atacaron mutuamente, Álvarez Máynez prefirió ser propositivo, aunque también criticó la corrupción de panistas, priistas y expriistas.

“Los dirigentes del PRI y del PAN se reparten las candidaturas, se reparten el poder, Él mismo (Marko Cortés) lo enseñó en un tuit, el gobierno de Coahuila, incluyendo notarías, órganos autónomos que dicen defender y respetar, y faltándole al respeto a la voluntad democrática del pueblo de Coahuila, eso lo hacen en todo el país, lo hacen a nivel nacional, así lo hacen en Nuevo León, y por eso se aferran, por eso quisieron que el que hoy es su candidato a alcalde de Monterrey fuera el fiscal del estado, imagínense el cinismo con el que el PRI actúa".

Esta vez, no hubo lenguaje de señas, memes, carteles entregados por sus simpatizantes, ni otros recursos pues el emecista eligió defender su perfil con sus planteamientos.

“Dice la candidata de Morena que hay que honrar la memoria de los estudiantes asesinados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. La mejor manera de honrarlos, de honrarlas, es con una nueva estrategia de seguridad que se aleje de la militarización que ha causado dolor, que ha causado una tragedia nacional y que ha convertido el territorio nacional en una colección de fosas y dice la candidata del PRIAN que ella tiene el carácter para enfrentar a los delincuentes. ¿Cómo va a tener el carácter para enfrentar a los delincuentes si los lleva en las primeras posiciones de las listas plurinominales del PRI y del PAN? Esos son los verdaderos delincuentes”, cuestionó.

Entre risas de burla por los apodos y señalamientos que Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez se lanzaron, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC) esbozó la mayor parte de “El Nuevo México”, su plan de gobierno y llamó a los mexicanos al voto útil por su partido.

“Morena te dice que el voto útil es votar porque no regresen los corruptos del PRIAN, votar porque sigan los programas sociales y el PRIAN, que ya va en tercer lugar, te dice que es votar contra el autoritarismo para que haya democracia, pero con nosotros los programas sociales van a continuar, van a evolucionar y con nosotros va a haber democracia, porque he sido el único candidato en respetar la ley”, dijo al inicio de su participación que en este diálogo, a diferencia de los otros, señaló en su mayoría a la candidata puntera de la contienda.

En el encuentro, el político zacatecano prometió que, de alcanzar la Presidencia de México dará continuidad a programas sociales e implementará nuevos en favor de las infancias y juventudes; buscará la cobertura universal en salud y trato igualitario para usuarios del servicio; despenalizará el aborto y fortalecerá instituciones de atención a víctimas para frenar la violencia en el país.

Asimismo, llamó a reformar al poder judicial.

"Cuando se critica al PRI, cuando se critica al PAN, cuando se critica a Morena, por supuesto que se entiende, que se debe de entender que ahí hay personas valiosas y que sobre todo en la sociedad civil hay personas valiosas. Por eso hay que impulsar un servicio civil de carrera, para que las personas que lleguen a los cargos públicos no tengan que hacer méritos en la campaña o no tengan que hacer méritos financiando campañas, para que lleguen las personas que estén más preparadas y para que podamos tener un gobierno como el que merecemos las mexicanas y los mexicanos".

Claudia Sheinbaum afirmó que se acabó la sumisión en la política exterior.

"Vamos a recordar el "comes y te vas" de (Vicente) Fox, "El Rápido y Furioso" que dejó entrar muchísimas armas a México de Calderón. Y la humillación de Peña Nieto frente a Trump, la política de Andrés Manuel López Obrador en el exterior es un orgullo", destacó.

Entre sus propuestas se encuentran la eliminación de los 300 diputados plurinominales, la consolidación de la Guardia Nacional y que tengan mayor presencia en las carreteras, dos nuevos programas sociales uno para mujeres de 60 a 64 años de edad y otro para niños y niñas de educación básica para dotarlos de una beca universal.

Por otro lado, Sheinbaum se lanzó contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a quien acusó de amagar a los magistrados y reunirse con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI.

"La Suprema Corte de Justicia de la Nación se han extralimitado en sus funciones, incluso han echado para atrás leyes que apoyan al pueblo de México y a la nación que han aprobado la Cámara de Diputados y Senadores. Y bueno, vamos a tener que decirlo, perdón, pero la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Norma Piña) a amagado a los magistrados del Tribunal Electoral para reunirse en lo oscurito con "Alito", eso no es división de poderes. Lo que nosotros queremos es una Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder Judicial, que responda a la nación y que responda a los intereses del pueblo de México y que haga su función y no se dedique a las politiquerías", mencionó.

Sheinbaum invitó a la ciudadanía a su cierre de campaña en el Zócalo capitalino, y pidió acudir el 2 de junio masivamente a votar para que haya una diferencia notable entre el primero y segundo lugar.

En tanto, al exhortar a los ciudadanos a votar por ella, Xóchitl Gálvez, aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, advirtió que “hay dos caminos: que siga la corrupción, la violencia y la mentira, o el camino que yo te ofrezco. Un gobierno honesto, que trabajemos en recuperar la paz y la tranquilidad.

