Xóchitl Gálvez realizará una gira por Estados Unidos del 1 al 6 de febrero, que la llevará a las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Washington D.C., a fin de reunirse con diversos sectores de la sociedad y el gobierno en ese país y abordar entre otros temas la necesidad de que observadores internacionales den seguimiento al proceso electoral mexicano.

La aspirante presidencial de la alianza PAN, PRI y PRD viajará el próximo miércoles 31 de enero a Nueva York, a donde aterrizará al filo de la media noche en el Aeropuerto John F. Kennedy para iniciar sus actividades al día siguiente.

De acuerdo con la agenda preliminar, en la Ciudad de los Rascacielos, donde estará el 1 y 2 de febrero, se reunirá con el Consejo de las Américas, con estudiantes mexicanos y con diversos medios de comunicación como The Wall Street Journal, The New York Times, Univision y Telemundo, entre otros encuentros que encabezará.

Xóchitl Gálvez estará el 3 y 4 de febrero en Nueva Jersey para llevar a cabo diversas actividades que aún no se han detallado, y luego viajará a Washington, donde desarrollará una intensa agenda de trabajo los días 5 y 6 de febrero.

En la capital estadunidense, la abanderada de la coalición Fuerza y Corazón por México acudirá al Capitolio para asistir a una sesión a la que fue invitada por el Comité de Seguridad del Congreso para hablar sobre el problema del fentanilo y reunirse con el Comité de Relaciones Exteriores. Además, sostendrá una reunión con los integrantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y tiene agendados encuentros con representantes de la Secretaría de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Energía, el representante comercial de Estados Unidos y medios de comunicación.

