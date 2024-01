“Somos el hazme reír en el mundo en materia de derechos humanos”, luego de más de 116 países, entre ellos Venezuela, China y Costa Rica, evaluaron a México y emitieron recomendaciones sobre la labor del Estado mexicano en la defensa de los derechos humanos, asesinatos de periodistas, violencia contra las mujeres y migración, entre otros temas, dijo la virtual candidata presidencial opositora, Xóchilt Gálvez.

En entrevista luego de participar en el Diálogo sobre Gobernanza y Federalismo en Toluca, Estado de México, refirió que “es impresionante la cantidad de recomendaciones que hacen al país, prácticamente estamos reprobados en materia de derechos humanos y coincide con que la presidenta de la CNDH propone desaparecer la comisión y habla de la Defensoría del Pueblo, pues cuando ella es la presidenta y el hecho de que esta comisión no esté haciendo su trabajo es su responsabilidad”.

“Pero a mí lo que me llamó la atención son las respuestas y la manera que México cree que se resuelve el tema de derechos humanos con programas sociales. O sea, los programas sociales atienden una situación de necesidades económicas, pero el tema de los derechos, pues es el derecho al libre tránsito, el derecho a la dignidad de las personas, el derecho de las madres buscadoras a recibir el apoyo de las víctimas”.

Lee también INAI investiga posible filtración de datos personales de periodistas que han acudido a la mañanera de AMLO

Subrayó que “es de verdad increíble cómo el gobierno le da la vuelta y yo creo que sí somos el hazme reír en el ámbito internacional”.

Sobre lo anunciado este viernes por el presidente López Obrador en el sentido de que presentará una iniciativa al Congreso para prohibir el consumo de fentanilo, dijo que ese “no es el camino. El tema es, pues, obviamente evitar que entre el fentanilo a México. Él tiene maneras de hacerlo a través de las aduanas. Las aduanas mexicanas se han vuelto sumamente porosas”.

“Mejor que se dedique a resolver cómo están entrando, qué personajes de su gobierno están corruptos. Vimos ahí sacos de Segalmex y vimos ahí temas que ojalá se hayan investigado”, indicó la virtual abanderada del PAN, PRI y PRD.

Acerca de la posibilidad de que la virtual abanderada del PAN, PRI y PRD realice una conferencia mañanera y el beneplácito presidencial al respecto, dijo que “pues nada más faltaba que él pueda decir quién sí y quién no. Pues eso lo hace cada mexicano libre”.

“Me encanta que el Presidente esté tan pendiente de mi persona. Vamos a hacer cosas, como les dije, están planteando escenarios, pero seguramente habrá una voz que le genere contrapeso al presidente y esa voz seré yo”, agregó Gálvez.

Respecto a lo dicho por López Obrador de que los fifís no se levantan tan temprano y por eso la conferencia será a las 10 de la mañana, respondió que “esta clasificación que hace el Presidente de quién se levanta temprano y quién no se levanta temprano no le corresponde a él. Son las necesidades de cada persona. Yo soy una mujer que se levanta todos los días a las 5.30 de la mañana”.

Lee también Xóchitl Gálvez justifica candidaturas pluris a partidocracia; pide que en listas de mayoría relativa haya más ciudadanos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/rcr