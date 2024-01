La precandidata de oposición a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, justificó que la alianza opositora no haya incluido perfiles ciudadanos en sus listas de candidatos plurinominales al Congreso, al señalar que normalmente los partidos buscan gente experimentada para esas posiciones.

“Hay algunas, no la mayoría que hubiéramos querido. Está Alexandra Rojo para la Ciudad de México, me parece una propuesta ciudadana importante, el propio senador Germán Martínez me parece que qué bueno que queda en la lista del PAN, y bueno, generalmente estas candidaturas son las que los partidos reservan para ellos. Vamos a ver si en las candidaturas abiertas hacia la sociedad vienen cuadros más ciudadanos”, puntualizó.

“Yo creo que hay gente valiosa, de eso no hay duda, y generalmente en las posiciones pluri, y lo digo porque yo fui invitada a una de esas posiciones, tratan de llevar a personajes con experiencia política, con conocimiento y los partidos hacen sus valoraciones”, explicó.

Reconoció que seguramente habrá “miles de críticas” a las listas plurinominales, “pero es una decisión que le compete a los partidos”, insistió.

“Afortunadamente mi candidatura sí surge de la ciudadanía, yo estoy aquí por un millón de personas que firmaron. Los partidos políticos se tuvieron que abrir y en ese sentido yo estoy contenta de estar aquí y me encantaría que se invitara a más ciudadanos a participar y también que los ciudadanos levantaran la mano, porque luego decimos que más ciudadanos, pero pocos ciudadanos levantan la mano”, expresó.

Xóchitl Gálvez participó en el foro "Un gobierno de coalición en lugar de una autocracia", en donde coincidió con Manlio Fabio Beltrones, uno de los priistas inscritos como candidato plurinominal al Senado, y los académicos María Marván Laborde, Mariclaire Acosta y Emilio Rabasa.

