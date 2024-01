Tras la salida de Indira Kempis de Movimiento Ciudadano y su integración como senadora del PRI, se reunió con la precandidata Xóchitl Gálvez y panista Santiago Creel.

El encuentro fue encabezado por Alejandro Moreno, quien compartió en redes sociales el siguiente mensaje:

"Le damos la bienvenida a nuestra querida Senadora @IndiraKempis, quien se suma al proyecto que encabeza @XochitlGalvez, en el que tendrá una gran responsabilidad que sin duda llevará a cabo con excelencia", escribió Alito Moreno.

Además, aseguró que continuarán trabajando en equipo para "defender a México" y que juntos van a ganar.

¡Cada día falta menos y cada vez somos más! 👊🏼🇲🇽



Le damos la bienvenida a nuestra querida Senadora @IndiraKempis, quien se suma al proyecto que encabeza @XochitlGalvez, en el que tendrá una gran responsabilidad que sin duda llevará a cabo con excelencia. ¡En equipo estamos… pic.twitter.com/HISz00PaJu — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) January 25, 2024

Indira Kempis VS Jorge Álvarez Máynez en MC?

El pasado 19 de enero, Indira Kempis se sumó al PRI en el Senado, luego de haber impugnado la candidatura de Jorge Álvarez Máynez en Movimiento Ciudadano.

Kempis denunció presiones y amenazas de la bancada naranja, cuando se registró como aspirante a la Presidencia de la República.

El día de su registró mencionó a los medios de comunicación lo siguiente: "Vienen dentro y fuera del partido, me han dicho que yo no participe, que me fuera a mi casa, hay registro de esas amenazas".

Indira impugnó la "precandidatura" de Jorge Álvarez Máynez frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y acusó al, ahora, candidato de MC de ser un quien va "al Oxxo por las cocas".

“Lo malo de Álvarez Máynez no es su historial de partidos y que en su vida no ha ganado nada más que el favor de que le den sus puestecitos por ir al Oxxo por las cocas. Está acusado de múltiples cosas al interior. Todo a su tiempo. Saldrá porque de que flota, flota”, aseguró.

