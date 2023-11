Monterrey, NL.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, agradeció el apoyo de los nuevoleoneses para que busque la presidencia de la República, pues afirmó que así lo manifestaron en una encuesta donde destacó que el 78.1 de los entrevistados calificó su gestión muy bien o bien, mientras sólo el 12.9 expresó que ha sido mala o muy mala.

En el espacio informativo oficial denominado “Nuevo León Informa”, el mandatario estatal que mañana iniciará aquí su precampaña por la candidatura de MC como precandidato único, por un momento cedió la palabra al secretario de Movilidad y Planeación, Hernán Villarreal, para presentar parte de la encuesta, pues afirmó que como está siendo vigilado con lupa por las autoridades electorales, tiene que ser muy cuidadoso para no ser sancionado.

Villarreal detalló que aunque García Sepúlveda ganó la gubernatura del estado con el 36.6% de los votos, ahora el 59.9% de los nuevoleoneses está de acuerdo en que vaya por la presidencia de la República frente a un 38 por ciento que se mostró en desacuerdo, y el 55 por ciento dijo que votaría por él, de acuerdo al sondeo que se levantó en vivienda del 13 al 15 de noviembre, solamente en la entidad.

Además, señaló Villarreal, el 68.9 por ciento de los encuestados, dijo que le gustaría que Samuel García sea el primer presidente “regio” de la historia y sólo al 28 por ciento no le gustaría que fuera el primer presidente regio del país.

Asimismo, el 71 por ciento quiere que Samuel García “sea el primer presidente más joven de la historia, mientras sólo 26 por ciento no está de acuerdo,y esto es muy importante porque conocemos la distribución demográfica donde los jóvenes son la gran mayoría”, expresó el secretario de Movilidad, puntualizando que su intervención era en carácter de ciudadano y en un día inhábil.

Agregó que el 68.7% de los nuevoleoneses quiere que el próximo presidente sea del norte del país.

“Imagínense lo que va a representar en todo el norte del país, este arrastre que podría tener el gobernador actual”.

Según la mencionada encuesta, el 58.6% cree que a Nuevo León le irá mejor si (García Sepúlveda) es presidente, y esta es una de las razones muy importantes por lo cual Nuevo León debe estar muy entusiasmado de tener un candidato y luego un presidente”.

El secretario señaló que el 54% ciento piensa que García Sepúlveda puede ganar la presidencia, lo cual es de destacar ya que “ganamos la gubernatura con 36.6” y 55% votaría por Samuel para presidente de México”.

Samuel García comentó que realizó la encuesta la misma empresa cuyo director, le habló por teléfono la noche previa a las elecciones de 2021, para decirle “gobernador, felicidades, mañana vas a ganar por nueve puntos, y ganamos por 8.7 puntos”.

Voy a extrañar este Palacio: Samuel García

En un mensaje final, expresó el todavía gobernador en funciones: “cuidando mucho mis palabras, por supuesto que voy a extrañar este Palacio (de Gobierno), espero que sea mi último y mi última arrastrada de lápiz en el despacho, quiero decirles que nos tengan confianza, le dimos muchas vueltas, mucha reflexión a esta decisión, y creemos que es lo mejor para Nuevo León por muchos motivos”.

Asentó que, como la ley impide hacer propuestas en este momento, lo hará en marzo, una vez que termine la precampaña y sea oficialmente candidato presidencial de MC, “pero tenemos un análisis muy profundo de cómo lo que teníamos en nuestras manos (hacer) ya lo logramos”, y lo que es de materia local ya es pura continuidad a cargo del “mejor gabinete de la historia de Nuevo León”.

Dijo que por eso designó a Javier Navarro para que continúe como encargado de la gubernatura; “pero nada más imaginemos, tener un presidente regio, hoy somos lo que somos, y nunca hemos tenido la oportunidad de tener un presidente regio, esto es bien importante porque esto nos ha frenado muchos sueños y proyectos”.

Afirmó que algunos asuntos que deja pendientes son “competencia exclusiva del presidente: la Refinería (de Cadereyta), es territorio y competencia de Pemex, el gobernador por más que quiera (no puede intervenir), un vez nos sacaron a mi y a colosio de las greñas”, en alusión a la vez que trabajadores petroleros lo echaron en corrida y dañaron su camioneta cuando acudió a realizar una clausura simbólica de las instalaciones.

Asimismo, expresó, traer agua del río Pánuco no será posible si no firma la Conagua, y tampoco será posible el tren de pasajeros Monterrey-San Antonio, si el gobierno federal no otorga la concesión. y también “el único que puede modificar el convenio fiscal y dar justicia (a Nuevo León) es el presidente, por eso van décadas que nos dan migajas, nos regresan 22 centavos de cada peso”.

Por ello en su afán de ir por la presidencia, insistió, “si a Nuevo León le va bien, México se impulsa porque es un imán (el estado), y concluyó. “imaginemos cómo le va a ir a Nuevo León si toda su visión y forma de pensar, de emprendedurismo, de Norteamérica, de negocio, la llevamos a todo el país, ahí nos multiplicamos, ya México merece un nuevo México y la oportunidad de tener un presidente regio”.

La gente quiere continuidad: Samuel García

En su mensaje, Samuel García dijo que aunque la mayoría le da la razón en sus diferencias con el Congreso y los alcaldes del PAN y el PRI, Nuevo León está cansado en cuanto a quién tiene la razón, que si el nuevo gobernador interino tiene que ser naranja o no.

“Yo hago votos y pedí a Javier Navarro, que busque un acuerdo político para ya acabar este litigio innecesario, la gente quiere continuidad, que alguien del gobierno se queden a dar

continuidad, si mis amigos diputados toman en cuenta esto, lo que deben hacer es si el señor ganó, el señor debe dejar a su secretario, a quien él guste y que Nuevo León lo respalde.

Por ello, señaló, "hago un llamado a Javier Navarro y a los amigos diputados y alcaldes (del PRI y del PAN), hacer un ganar ganar con un acuerdo político, deseo firmemente que Javier al haber sido de los mejores litigantes y negociadores pueda llegar a un acuerdo y parar esto”.

