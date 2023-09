Tras su llegada al CEN de Morena, Ricardo Monreal, indicó que sería un error que Claudia Sheinbaum no sumara a Marcelo Ebrard a su proyecto de nación pues el excanciller cuenta con una amplia fuerza política en México.

Aunque apuntó que no le parece apropiado que Ebrard Casaubon golpee a Morena, el zacatecano se mostró preocupado pues señala como desacierto empujarlo a participar con otro partido ya que se generaría mayor competencia en las elecciones de 2024 que debilite al grupo de los guindas.

“Estoy tranquilo y preocupado, en el sentido más amplio de la posición de Marcelo. Es mi amigo, considero que ha sido un compañero de lucha y no me parece apropiado que esté descalificando y golpeando las propias redes de nuestros simpatizantes. Espero que sean generosos en la victoria y, si ya agarraron esta posición, pues ya deben de asumirse ganadores y permitir que la generosidad fluya, pero es un error subestimar a Marcelo Ebrard y subestimar la fuerza política que él puede representar.

“Es un error empujarlo a participar por otras alternativas políticas, yo me muestro preocupado, soy solidario con que piense bien lo que va a hacer y no tengo ninguna duda de que si el es aspirante o candidato en la presidencial puede terciar la elección y va a ser competido porque no es correcto ni conveniente que se le subestime”, explicó.

“Honraré mi palabra de apoyar a la ganadora”: Monreal

“Resistimos al dinero, resistimos al exceso, resistimos a la publicidad excesiva, resistimos a la indicación de las estructuras políticas, resistimos a toda estructura oficial” pero honraré mi palabra de apoyar a la ganadora en la encuesta —Claudia Sheinbaum—, aseveró Ricardo Monreal.

En un video difundido un día después de los resultados de la encuesta de Morena, dijo que está tranquilo, “estamos honrando nuestra palabra, no podía ser de otra manera, estoy cumpliendo con mi compromiso y estoy cerrando este capítulo diciendo que vamos a respaldar a quien resultó en este tramo ganadora de la encuesta”.

“Así me comprometí y así voy a honrar mi palabra, porque soy hombre de compromisos y de palabra en este capítulo y así ha sido siempre”, expuso.

Aseguró que junto con su equipo de campaña y familia “luchamos contra la adversidad, a contracorriente, sin dinero, sin ninguna posibilidad en los gobiernos estatales y municipales, sin ninguna contemplación del partido y sin embargo aquí estamos con dignidad con decoro, con resistencia y con firmeza”.

