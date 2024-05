Jorge Álvarez Máynez advirtió que aún sin estructuras, sin grupos organizados, patrocinadores y sin colgarse del Presidente, Movimiento Ciudadano (MC) se llevará la victoria en las urnas el próximo 2 de junio.

Desde Colima, donde sostuvo una reunión con simpatizantes, el candidato del partido naranja prometió que tras ganar la presidencia arrancará en la capital de ese estado el Plan Nacional de Pacificación para quitarle el control de la entidad al crimen organizado y a los políticos que son financiados por la delincuencia.

“En el PRIMor están muy enojados, muy molestos, pero nosotros no cabemos de alegría. No tenemos estructuras, no tenemos grupos organizados y le ganamos al PRI y al PAN en el Simulacro Electoral”, expresó.

Destacó que “es muy importante que le pidamos al PRIAN que se quite la máscara, que no digan que ellos enfrentan a Morena cuando les hacen segunda en el debate y cuando todos sabemos que no tienen ninguna posibilidad. (…) La elección ya se va definiendo, decían que iba a ser entre dos: los que gobiernan hoy y los que gobernaron ayer, y ya me imagino los debates si no estuviéramos nosotros”.

El ex líder de la bancada naranja afirmó que su campaña es la única que crece en la contienda y rebasa el marcador de las candidatas gracias a los infantes y jóvenes que han mostrado apoyo.

Indicó que fue gracias a este sector de la población que el segundo debate fue uno de los más vistos en la historia, pues es la primera vez que un candidato se aboca a ellos y no los ve con propósitos electorales, pues para él serán prioridad en su gobierno.

Álvarez Máynez aseguró que la elección ya se cerró a dos opciones: Movimiento Ciudadano y “los que se cuelgan del Presidente, roban traicionan y mienten”.

“La elección es entre dos opciones: entre quienes se han colgado con todas sus fuerzas del Presidente de la República, pero no lo entienden, porque los gobernadores de Morena sí roban, sí traicionan y sí mienten, porque los gobernadores de Morena no han aplicado los programas y se cuelgan de la pensión de adultos mayores que ha dado el gobierno federal, del aumento del salario que hemos impulsado juntos, se cuelgan de lo que se ha hecho a nivel federal, pero no han cumplido, no han dado la cara, por eso ahora el dilema es evolución o quedarnos donde estamos”.