Tepatitlán, Jalisco. – En estas tierras, conocidas por el gran valor de su producción avícola, la candidata presidencial opositora, Xóchitl Gálvez, afirmó que tiene los huevos suficientes para enfrentar a la delincuencia.

En reunión con productores agroindustriales de este estado, quienes le prometieron erigirle una estatua si como presidenta atiende sus demandas, la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, señaló que no va a permitir que el país siga siendo amenazado, “como es amenazado hoy, por la delincuencia. Y en ese sentido el tema de la seguridad va a ser una prioridad para nuestro gobierno”.

“Hay que meter la mano dura y para eso tenemos la fuerza del Estado. Para eso el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, para defender a sus ciudadanos y yo sí que los voy a defender. En ese sentido vaya que voy a necesitar un chingo de huevos”, manifestó.

Entre aplausos y gritos de “¡Presidenta! ¡Presidenta! ¡Presidenta!”, Xóchitl Gálvez denunció que hay una colusión absoluta entre el gobierno y los criminales, porque los abrazos son para los delincuentes y los balazos para los ciudadanos, por lo que prometió que en su gobierno se va a acabar esa complicidad.

“Cuando yo digo que este gobierno está aliado con los delincuentes, lo digo con conocimiento de causa. No enfrentan a los delincuentes. Los delincuentes tienen partido y se llama Morena. Por eso nosotros tenemos que ser muy claros con la gente”, enfatizó.

Los productores agroindustriales le pidieron a la candidata su apoyo para invertir en infraestructura ferroviaria y carretera.

El presidente de la Asociación de Avicultores de Tepatitlán, Alejandro Álvarez González, le habló de un proyecto que no se ha concretado desde hace años, para conectar esta región con el puerto de Manzanillo y llegar a Estados Unidos

“Estamos convencidos y seguros que contigo esto será posible, y seguramente te haremos en tu honor una estatua aquí en Tepatitlán”, le ofreció.

“Tenemos muchas cosas en común (los avicultores y Gálvez): el amor por México, el compromiso con nuestra sociedad y muchos huevos”, remató el empresario.

“Cuando decían que no era indígena, que no era ingeniera, dije: al rato van a decir que no soy mujer porque vaya que huevos tengo”, respondió Xóchitl Gálvez.

