A un día de cerrar campaña electoral, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que, el domingo 2 de junio, harán la "hazaña" de que triunfe Morena en el Gobierno federal, y en Guanajuato, uno de los últimos bastiones del PAN.

"(...) vamos a seguir gobernando como el presidente (Andrés Manuel López Obrador) con el principio de por el bien de todos primero los pobres, pero tenemos que hacer la hazaña, tenemos que hacer la hazaña que en Guanajuato triunfe Morena, en el gobierno de la República y para el gobierno de Guanajuato con Alma (Alcaraz) próxima gobernadora", dijo.

En el recinto de la Feria Estatal de León, Sheinbaum aseguró que harán la "hazaña" en Guanajuato, pero pidió apoyo a la ciudadanía para que el siguiente domingo lleven a votar a 10 personas más, amigos y vecinos.

Claudia Sheinbaum junto a la candidata Alma Alcaraz a la gubernatura de Guanajuato. Foto: Diego Simón/EL UNIVERSAL

"Hacen su lista de diez, amigos, familiares, y el 2 de junio muy temprano en la mañana ir organizamos para ir a votar juntos", pidió Sheinbaum.

En ese sentido, la exmandataria capitalina criticó al PAN en Guanajuato ya que reparte una tarjeta rosa para mujeres, pero aseguró que no van a mantener dicha acción, "lo hacen con fines electorales".

"Qué les decimos a las familias de Guanajuato, que no vendan su voluntad, no vendan su futuro, lo que reciben hoy después se va a traducir en más pobreza, en más desigualdad, en más violencia, si ya gobernaron 32 años y no pudieron como creen que van a poder los próximos seis años", indicó.

Sheinbaum reiteró que, es falso los dicho de la oposición de que, si ganas las elecciones, va a cerrar la Basílica de Guadalupe, o qué se está en contra de la propiedad privada.

En el evento también estuvo Gerardo Fernández Noroña, miembro del equipo de Claudia Sheinbaum, y Ricardo Sheffield, abanderado al Senado de la República, quien recordó que en la entidad han sido asesinados 5 candidatos, entre ellos Gisela Gaytán.

