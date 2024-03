El candidato de la Alianza Va X la Ciudad de México, Santiago Taboada, acudió a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE), para pedir personalmente a la Consejera Presidenta, Guadalupe Taddei, que ese organismo autónomo dicte medidas cautelares al Presidente Andrés Manuel López Obrador, a efecto de que no utilice sus conferencias mañaneras, para pronunciarse sobre temas de la capital, que incidan en los comicios locales.

Tras su encuentro con la titular del INE, Taboada declaró que, junto con las representaciones de los partidos que integran la Alianza ante el Consejo General del Instituto, decidieron interponer una queja en contra de López Obrador, luego de que durante la mañana de este lunes dedicó gran parte de su conferencia a prometer que el partido en el Gobierno resolverá los problemas de la Ciudad de México, particularmente el desabasto del agua.

“Venimos a hacer valer nuestro derecho, para ponerle un alto a la intromisión del Presidente en las mañaneras. Hoy prácticamente en una oferta electoral dice que va a resolver los problemas que no pudo resolver prácticamente en su momento como Jefe de Gobierno; y que su equipo político y él, ahora que van a resolver el tema del agua en tres meses”, refirió Taboada.

El aspirante albiazul estuvo acompañado del Senador Emilio Álvarez Icaza; de los Representantes del PRD Guadalupe Acosta Naranjo y Ángel Ávila; y del PAN, Germán Martínez, y aseguró que el encuentro con la Presidenta del INE fue respetuoso, y agradecieron su recibimiento inmediato, ya que los actos que denuncian se registraron en la mañana.

Abundó que recurrieron al INE porque se trata de una intromisión de funcionarios federales, aunque recordó que en paralelo se interpuso una queja en contra del Jefe de Gobierno Martí Batres, ante el Instituto Electoral local, igualmente por pronunciarse sobre sus propuestas de campaña, lo cual puede generar inequidad en la contienda.

“Esto ha sido una práctica sistemática, y nosotros no vamos a dejarles pasar ninguna ilegalidad, no nos vamos a dejar, nos vamos a enfrentar, pero no vamos a dejar de venir con el árbitro electoral para mostrarle las pruebas contundentes de la intromisión de los funcionarios. Prácticamente, tenemos a todo el Gobierno metido en la elección de la ciudad”, enfatizó.

En ese sentido, consideró que es “vulgar” la desesperación que han mostrado las dependencias del Gobierno capitalino, al emitir comunicados donde “desmienten” lo expuesto por él durante el primer debate entre candidatos a la Jefatura de Gobierno.

ss/rmlgv