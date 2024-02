Santiago Taboada, precandidato del PAN, PRI y PRD a la Jefatura de Gobierno, señaló que el gobierno de Morena es el responsable de la crisis de agua que vive la Ciudad de México, y que “es clara su negligencia”.

Asimismo, en un mensaje en redes sociales, convocó a expertos para elaborar un gran proyecto que permita resolver este problema y darle un mejor futuro a la Ciudad.

Comentó que los gobiernos de Morena han sido los responsables de que no haya agua en la Ciudad, pero están culpando al calentamiento global y otros factores externos de una crisis provocada, dijo, por su negligencia e ineficiencia, “porque no supieron ser gobierno porque no invirtieron en las obras correctas y solo tiraron el dinero”.

Lee también Álvarez Máynez celebra megamulta a Morena, pero pide al TEPJF aplicar “verdaderas sanciones”

Recordó que los especialistas advierten que estamos entrando a la peor crisis de agua de la Ciudad, y que en los meses de abril y mayo las 16 alcaldías se enfrentará una situación de desabasto grave “por la falta visión, de planeación y de mantenimiento”.

“Como todo, en sus 20 años de gobierno, no hicieron las obras de agua y punto. Tenemos que ver cómo contribuimos todos a salir de este enorme problema. Es clara, su negligencia, su mediocridad y su descuido”, añadió.

Ante esto, convocó a todas y todos los especialistas para elaborar un gran proyecto que permita resolver este problema y darle un mejor futuro a la Ciudad, y recalcó que cerrar y no decir la verdad sobre la gravedad del problema, no lo va a resolver.

Lee también Mario Delgado acusa al TEPJF de aprobar multa "ilegal" y "ridícula" contra Morena

“Esta crisis está por encima de los partidos, es hablar de qué si no resolvemos, no tendremos agua en ninguna casa. Actuemos ya, es ahora o nunca”, aseguró.

Convocaré a especialistas para elaborar un gran proyecto que nos permita resolver el problema del agua en nuestra #CDMX, esta emergencia va más allá de partidos políticos.

¡Es ahora o nunca! 🚰 pic.twitter.com/Beq3Z6bNay — Santiago Taboada (@STaboadaMx) January 31, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rcr