El candidato de la oposición a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, acusó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y el jefe de gobierno, Martí Batres, buscan intimidarlo.

En un video en redes sociales, mostró como Policías de Investigación llegaron a su domicilio en un auto sin balizar y con placas particulares para notificarle sobre una carpeta de investigación que se inició en su contra por el delito de amenazas.

“Una vez más el jefe de Gobierno y su cuñado, el fiscal, trataron de intimidarme, pero esta vez en mi domicilio… quiero decirles que no les tengo miedo y que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar sólo se tarde dos días en integrarse y dos días en notificarse”, dijo.

Precisó que con está velocidad deberían atender a las víctimas y encontrar a las personas desaparecidas de esta Ciudad.

“Señor Jefe de Gobierno, póngase a trabajar y quiero decirle una cosa: no le tengo miedo, nos vemos el 2 de junio”, sostuvo.

Hoy el Jefe de Campaña @martibatres mandó a su cuñado, el titular de la @FiscaliaCDMX, a tratar de intimidarme.

— Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 23, 2024

Le pide la Fiscalía a Taboada no acercarse a la víctima

Al respecto, la FGJ confirmó que apercibió al candidato sobre una carpeta de investigación que se inició en su contra por una denuncia de una persona que permanecerá en el anonimato.

Dicha medida protege a la persona denunciante y ordena a Taboada no acercarse o comunicarse, ni se acerque al domicilio o ubicación, ni realice conductas de intimidación o molestia en su agravio o de las personas que se encuentren con la parte denunciante.

“En caso de incumplimiento de la medida, la persona denunciada se hará acreedora de una medida de apremio prevista en la Ley, consistente en una multa económica de hasta 20 días de salario mínimo.Dicho apercibimiento no representa, bajo ninguna circunstancia, que la persona denunciada sea detenida o presentada ante el Ministerio Público o alguna autoridad judicial”, precisó la Fiscalía.

