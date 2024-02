El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el PAN-PRI-PRD, Santiago Taboada, dice estar preparado y “blindado” para todo en esta campaña electoral; no dejará pasar ningún ataque y los responderá todos, y que, en su momento, mostrará todo lo que le ha encontrado a varios morenistas, “pues son ellos quienes viven en departamentos con grandes albercas”.

Al asistir a un foro organizado por EL UNIVERSAL, encabezado por el Vicepresidente Ejecutivo y Director General, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, así como directivos editoriales y columnistas, el exalcalde de Benito Juárez asegura que “nada más que no lo vamos a decir ahorita, hay muchas cosas que nosotros hemos venido viendo, nada más que hay que guardar sus baterías porque si tú dijeras que son la madre Teresa de Calcuta, nombre, estos cuates sí ocuparon mucho del recurso que se debía ir al Metro y a la seguridad, para financiarse en muchos sentidos”, adelanta.

De Martí Batres afirma que más que jefe de Gobierno capitalino es un jefe de manada y un porro, por lo que espera que actúe así durante su campaña, y aclara que a cada ataque o señalamiento que le haga, lo responderá y le aconseja al mandatario aguantarse.

“Nosotros ya los conocemos, ellos han jugado siempre con el aparato, no me espanto, como dicen: ‘Al que no le guste el agua salada que no se meta al mar’. Claro que les voy a denunciar todas… no les voy a dejar pasar una, definitivamente no lo vamos a hacer, pero el jefe de Gobierno no es jefe de Gobierno, es jefe de manada”, acusa.

Además, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador abstenerse de intervenir en las elecciones de la Ciudad de México, y le sugiere mejor centrarse en pacificar al país y en ver lo que sucede a las espaldas “de su Palacio” con los grupos del crimen organizado que operan en el Centro Histórico.

A menos de una semana del arranque de la campaña electoral, Santiago Taboada considera que, por primera vez, el electorado capitalino tendrá la posibilidad de elegir entre dos personas que ya han gobernado alcaldías para contrastar los resultados y definir cómo quieren vivir los próximos seis años.

Sobre la candidata de Morena-PVEM-PT a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, el panista califica como pobres los resultados que tuvo en nueve años que encabezó la alcaldía Iztapalapa (en tres periodos) en materia de seguridad y agua. En contraste, dice que él, en sus más de cinco años gobernando Benito Juárez (en dos periodos), la convirtió en la más segura de la Ciudad gracias a su programa Blindar BJ, y afirma que esto no fue gracias a una política del Gobierno capitalino, pues si esto fuera así, toda la CDMX sería segura.

En este sentido, sostiene que Brugada no va a poder presumir una encuesta de seguridad del Inegi, pero él sí, y tiene claro lo que se debe hacer en esta materia, pues lo hizo en la alcaldía que gobernó.

“Tenemos que hacer un cambio de modelo y es momento de que este mismo grupo político que ha gobernado durante más de 20 años la Ciudad, con estos pocos resultados, realmente podamos analizar qué es lo que queremos y cómo resolver todos estos pendientes, porque ellos podrán decir que ahora sí después de 27 años van resolver todos los problemas. Yo siempre digo, si ni con el dinero, ni con las mayorías se vio un avance en alguno de estos temas, me parece que la respuesta a las problemáticas que ellos plantean no es clara”, abunda.

Santiago Taboada responde que su partido no politiza el tema del agua, pero acusa que actualmente no hay un programa serio de captación de lluvia y critica el programa de cosecha de lluvia que impulsa la administración capitalina, al que califica de ineficaz.

El candidato sostiene que el Metro sigue siendo una tragedia y un dolor de cabeza para la Ciudad, y muestra de esto es la Línea 12, pues ha sido reinagurada varias veces y los trenes con los que opera son rentados.

De igual forma, comenta que no puede hablarse de avances en seguridad cuando la extorsión y el cobro de piso se han incrementado no sólo en las grandes empresas, sino los pequeños comercios.

“No es tema de partidos, sino de modelos. El modelo político de los últimos 27 años se agotó, es un modelo que, inclusive, incrementó las distancias en la Ciudad”, aclara.

A pregunta expresa de la colaboradora de esta casa editorial, Paola Rojas, sobre qué hacer en el tema del agua y cómo afrontaría un posible escenario en donde él gane la Jefatura de Gobierno y Claudia Sheinbaum la Presidencia de la República, Santiago Taboada indica que debe haber inversión público-privada en el tema del líquido, y que confía en que Xóchitl Gálvez gane la Presidencia, de lo contrario, asegura, habrá coordinación y no gobernará con retrovisor.

“Yo fui alcalde los mismos seis años que Claudia [Sheinbaum] fue jefa de Gobierno. Los primeros tres años nos pusimos a chambear, nos pusimos de acuerdo y hasta nos echamos porras y buena vibra. Yo nunca le escatimé ni una sola obra, yo acabé resolviendo el tema del Metrobús sobre avenida Cuauhtémoc, yo lo resolví el 31 de diciembre”, asegura.

Y añade: “Yo nunca le negué, ni en nuestros peores momentos, una reunión de agua ni ninguna otra; yo lo que sí les digo es que no voy a gobernar con retrovisor, te desgasta demasiado ver para atrás, hay tantos problemas en la Ciudad que hay que ponerse a gobernar bien… todo lo que le ayude a la Ciudad, lo voy a hacer y eso implica hacer política si es que pasa lo contrario a lo que queremos, que es que gane Xóchitl”.

La colaboradora Ana Paula Ordorica le cuestiona si grupos que querían a Omar García Harfuch como candidato de Morena y no a Clara Brugada lo podrían apoyar, a lo que el panista revela: “Muchos de estos grupos, como sindicatos, que apoyaban a Omar, mas no a Morena, nos están ayudando y muchos de ellos son sindicatos y muchos de ellos son organizaciones de liderazgos que no se sienten representados y que ven con buenos ojos esta candidatura”.

También se le pregunta si ve una elección de Estado, a lo que menciona que está preparado “para absolutamente todo”, en la parte jurídica y recibiendo la ayuda de sectores que históricamente mueven los votos de la Ciudad y que por primera vez se están acercando a grupos panistas.

Durante el foro, en el que lo acompañó su coordinador de campaña, Federico Döring, se le cuestiona a Taboada si le pediría al presidente Andrés Manuel López Obrador mantenerse al margen de la contienda electoral en la Ciudad de México, a lo que el panista le demanda permanecer a raya.

“Que se mantenga a raya, que no se meta, que deje a los chilangos decidir y que ocupe su tiempo en que este país se pacifique, en que recuperemos las carreteras y muchos municipios de este país. Y bueno, debería estar ocupado en recuperar el Centro, atrás de donde vive, debería estar preocupado que las células delictivas que están atrás de su casa dejen de operar por el daño que le están haciendo a la Ciudad”.

Sobre el tema del llamado Cártel Inmobiliario y qué tanto le afectará durante su campaña, el candidato de oposición subrayó que no tiene cola que le pisen.

“Nosotros no estaríamos aquí si tuviera eso [cola que nos pisen] ellos desde 2021 agarraron una obsesión conmigo, pedían mi geolocalización cada 30 minutos… si lo hubiera tenido media cosa chueca, estos cuates me entamban”, afirmó.

El candidato recuerda que la Ciudad de México avisa sobre la tendencia político-electoral, pues en 2015 Morena ganó y el PRD no hizo nada y perdieron en 2018; y en 2021, la alianza PAN-PRI-PRD obtuvo la victoria y Morena no ha hecho nada, por lo que ahora, augura, perderán en 2024.

En este sentido, adelanta que aceptará los resultados de la elección y solicita hacerle esta misma pregunta a Clara Brugada y que no haya conflicto después de la elección del 2 de junio.

“A pesar de su aparato les vamos a ganar. Yo siempre lo he dicho, por un voto, pero les vamos a ganar; espero que no haya crisis poselectoral. Yo espero que ellos reconozcan desde el primer día que perdieron y que eso permita construir una transición”, expone.

Recalca que es un panista de otra generación y no la del Yunque, por lo que, en caso de ganar las elecciones, no habrá un retroceso en los derechos y remarca que la capital del país está preparada para un cambio de modelo y que hace falta un buen gobierno.

“La Ciudad de México está lista para un cambio de modelo y está lista para que las cosas en la Ciudad funcionen, y lo que le urge a la Ciudad es un buen gobierno y eso es lo que queremos que pase”.

EL UNIVERSAL también invitó a un foro similar a la candidata de Morena-PVEM-PT, Clara Brugada, y al abanderado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, para realizar este ejercicio editorial.