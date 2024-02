Por medio de redes sociales, el precandidato de la alianza Va por la Ciudad de México, Santiago Taboada, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió meterse en la elección de la Ciudad de México.

A través de la plataforma Twitter, el precandidato difundió un video en donde expone que se refirió a él de manera directa debido a la debacle de su candidata, en plena crisis de agua.

“Hágase responsable del desastre que usted y su grupo político han causado en la ciudad”, escribió.

El presidente @lopezobrador_, en plena crisis del agua, decidió hoy meterse a la elección de la #CDMX debido a la debacle de su candidata y se refirió a mi de manera directa.

Hágase responsable del desastre que usted y su grupo político han causado en la ciudad. #YaSeVan pic.twitter.com/ndeynE41Am — Santiago Taboada (@STaboadaMx) February 21, 2024

Queja ante la crisis hídrica

El precandidato hizo referencia al periodo en el que AMLO fue jefe de gobierno desde 2000 al 2005, por lo que afirmó desde su mandato han dejado a la ciudad sin agua.

“Es el colmo que en lugar de admitir su responsabilidad, porque nunca como jefe de gobierno le importó el tema, ni hizo ninguna obra al respecto para asegurar que los capitalinos tuviéramos agua y ahora están preocupados por el costo electoral de sus malas decisiones”.

Además, mencionó que si no existiera la falta de agua no mencionaría en las mañaneras que traerían agua de Hidalgo o que traerían agua del Sur al Norte por medio de acueductos o la mesa de atención que instaló para atender la crisis del agua.

“Y porque estoy diciendo la verdad, no voy a quitar el dedo del renglón, muchas colonias no sale agua de la llave y ya no están alcanzando las pipas. Lo importante no es perder tiempo en evidenciar sus mentiras, lo que hay que hacer es resolver con rapidez”

Santiago Taboada mencionó que en 10 días saldrá a campaña, por lo que podrá presentar una propuesta de agua con soluciones.

