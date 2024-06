Tessa Ia y Emiliano Zurita “enloquecidos” de amor

Tessa Ia y Emiliano Zurita alistan maletas para un viaje por África y Europa. Y es que ambos actores encabezan el reparto de la serie “Nadie nos vio partir”, basada en la novela realista de Tamara Trottner, que se rodará durante varias semanas en Sudáfrica y Francia, bajo la producción de Netflix. La historia tiene como eje sobre las distintas variantes del amor, estando aquella que destroza, enloquece, cura, falla o enaltece, tanto de familiares como de varios más.

¿“Mal de amores” superará a “Arráncame la vida”?

“Mal de amores”, de Ángeles Mastretta, está siendo adaptada para convertirse en serie de streaming. Sería la segunda historia de la autora mexicana llevada a la pantalla, luego de “Arráncame la vida”, que fue protagonizada por Ana Claudia Talancón y Daniel Giménez Cacho, hace más de una década. Para esta ocasión las cosas se están moviendo paulatinamente, por lo que sería hasta el próximo año que se dieran a conocer a quienes estarán detrás y frente a las cámaras.

La actriz de 43 años da vida a María Luisa León, la primera esposa de Infante y quien impulsó su carrera hasta que él decidió destituirla. Foto: Nicole Trejo/ EL UNIVERSAL

Pedro Ortiz de Pinedo pide una sola cosa para el próximo sexenio

Dicen que siempre es mejor evitar hablar de política para no tener problemas con los demás, esto es algo que aplica el productor Pedro Ortiz de Pinedo, quien cada vez que alguien le pregunta algo sobre este asunto prefiere no responder para no conflictuarse con las personas. Lo que sí, para México deseó una sóla cosa en la que espera todos estén de acuerdo: “que haya paz en nuestro país”, no sin antes aplaudir las personas que salieron a ejercer su derecho y obligación de votar. “No puedo hablar (de política) porque van a pesar que me pagaron”, nos dijo.

