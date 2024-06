El coordinador del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería, expresó su respaldo a los foros sobre la reforma judicial y otras iniciativas presidenciales, anunciados por las bancadas de Morena en el Congreso, siempre y cuando se tomen en cuenta los puntos de vista que ahí se expresen y no sea una simulación.

En entrevista, el legislador panista recordó que la actual mayoría en el Congreso ha organizado foros y parlamentos abiertos sobre diversas reformas, que al final han resultado una “tomadura de pelo”.

“Lo importante es saber si esos foros van a encontrar eco en la mayoría que va a ver en esta cámara y en la cámara de diputados, porque si no van a inútiles y una perdedera de tiempo, perdón, pero hemos visto parlamento abiertos en esta legislatura y en la anterior a esta en la que hemos visto que estos parlamentos han sido una tomadura de pelo”, subrayó.

Lee también AMLO enviará al Congreso iniciativa de pensión para mujeres de 60 años, propuesta por Claudia Sheinbaum

Julen Rementería aseguró que la reforma judicial que forma parte del llamado “Plan C”, es sólo una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y jueces que emitieron sentencias que le fueron adversas.

El senador veracruzano afirmó que este “es un asunto donde el presidente se las quiere cobrar al Poder Judicial”.

“Me parece más un asunto de revancha, de vendetta, ‘ahora me la vas a pagar, porque me he sentido agraviado porque el Poder Judicial ha resuelto cosas en contra de lo que yo como presidente he decidido e impulsado en las cámaras, con los senadores y con los diputados’.

“Y una forma de buscar resolverlos o de buscar, digamos, desagraviarse o de enfrentarlos, es decir, ‘ahora va la mía’, y entonces va a meter al Poder Judicial, con todo lo que implica, en un brete que pudiera no resultar bien para el país”, advirtió.

Lee también Con memes de diablito, AMLO se pitorrea de sus adversarios que dicen que será “vocero” de Sheinbaum

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc/apr