Al repetir que al final de su sexenio se retirará por completo de la vida pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador se burló con memes de un diablito de quienes dicen que seguirá como “vocero” en las conferencias de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

“Me dio mucha risa, por eso de que ya quieren que yo me vaya mis adversarios. Mucha gente no quiere que me vaya porque, como dice la canción, yo sé que hay gente que no me quiere y gente que me quiere como yo los quiero a ellos, así es la vida”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 12 de junio en Palacio Nacional.

Lee también Ministro Luis María Aguilar “es uno de los más tenaces violadores de la Constitución”, dice AMLO

En el Salón Tesorería, el Presidente mostró entre risas dos memes en los que aparece su imagen acompañada de un diablito.

En la primera imagen el diablito le dice: “Ahora diles que te vas a reelegir”. “Eso es para los que quieren que yo me vaya”, expresó.

AMLO muestra memes en la mañanera sobre reelección. Foto: Captura

El segundo meme refiere que Claudia Sheinbaum lo nombrará “vocero” de sus conferencias. “O sea que aquí (en las mañaneras) nos vamos a seguir encontrando”, dijo en tono de burla.