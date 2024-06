Trabas en el Archivo General de la Nación

Además de que México tiene un serio problema en la conservación de acervos históricos, tal como lo hemos registrado en EL UNIVERSAL con el ejemplo mayor del Archivo General Agrario (AGA) y el pasado de problemas, que no es del todo desconocido del Archivo General de la Nación (AGN), nos cuentan que los procesos de atención se han vuelto bastante engorrosos para los investigadores. Hablamos específicamente del AGN, donde nos informan que hay nuevas restricciones. Para empezar, tardan en traer lo que se solicita mínimo unos 30 o 40 minutos (si no es que los investigadores pueden perder un par de horas en su espera); sólo se puede pedir un máximo muy limitado de documentos y si alguien va acompañado le dicen que las consultas son individuales. No sobra decir que todo lo enlistado no sucedía antes, según nos informan. ¿Por qué entorpecer lo que ya es difícil de por sí? Ojalá así de estrictos se hubieran puesto a la hora de proyectar el Archivo General Agrario. Es una sugerencia.

INAH, en batalla contra la Casa Targaryen

Parece que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se puso muy estricto con la campaña de publicidad de Max Latinoamérica para la serie La Casa del Dragón, ya que este lunes, horas después de que un video con la imagen del Castillo de Chapultepec mostrara al inmueble con banderas y pendones de la casa Targaryen (protagonista de la serie), hechas con Inteligencia Artificial, amagó con demandar a Max Latinoamérica por el uso indebido de imágenes de un monumento histórico patrimonial. Es cierto que la Ley Federal de Monumentos prohibe la reproducción de imágenes de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, sin embargo, sorprende que el INAH señale estas irregularidades e ignore, a conveniencia, otras, como la destrucción de patrimonio alrededor de las obras del Tren Maya o la precarización con las que mantiene a sus trabajadores. Mientras tanto, usuarios de redes sociales calificaron la reacción del INAH como autoritaria, y otros tantos mostraron su apoyo a la casa Targaryen, quien, parece, lidiará una batalla legal contra el INAH. ¿Quién ganará? Ya le contaremos. Escríbanos a columnacrimenycastigo@gmail.com