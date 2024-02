El jefe de Gobierno, Martí Batres, aseguró que no existe una emergencia por el tema del agua en la CDMX y señaló a la oposición de hacer un uso político de este tema.

“No hay ninguna situación de emergencia; los que tienen una situación de emergencia son los de la oposición conservadora, ellos traen una emergencia porque va avanzando el tiempo, y no es que no les caiga agua, es que no les caen votos. Es un problema que traen, la oposición conservadora trae una fuerte sequía de votos, y por eso trae este discurso”, señaló.

Tras encabezar una visita a la Planta Solar Fotovoltaica en la Central de Abasto (Ceda), Batres Guadarrama, se refirió al tema de corrupción inmobiliaria, pues dijo: “yo les diría que no sean farsantes, porque si estuvieran realmente preocupados por el tema del agua, no estarían autorizando pisos y pisos y pisos y pisos ilegales en las alcaldías que gobiernan, particularmente en Benito Juárez”.

El mandatario capitalino dijo estar de acuerdo con los señalamientos que hizo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto al candidato de la alianza “Va por la CDMX”, Santiago Taboada.

Además, aseguró que no hay el llamado “Día Cero” en el que la CDMX se quede sin agua, toda vez que la capital del país tiene “una diversidad de fuentes” para obtener el líquido.

