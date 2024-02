A través de inspecciones sorpresa en atención a quejas, el Gobierno de la Ciudad de México busca que las 200 mil personas trabajadoras del hogar “conquisten sus derechos laborales” y tengan un trabajo digno, ya que alrededor de 80% no cuentan con relación contractual.

Las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que estará encargada de las verificaciones, detallaron que la ley sólo faculta para realizar las visitas de inspección, será administrativa y no física, en el lugar señalado por la parte quejosa y que no se ingresará a la casa con permiso.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Trabajo capitalino, José Luis Rodríguez, refirió que estas inspecciones se realizarán en zonas de la Ciudad identificadas donde usualmente se contrata a las trabajadoras del hogar y además de que acudirán en atención a alguna denuncia anónima.

Indicó que de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la capital hay 200 mil personas que ejercen el empleo de trabajadora o trabajador del hogar y sólo 17% cuentan con una relación contractual.

“El universo es bastante amplio, estamos hablando de más de 80% que no cuentan con esa posibilidad o ese respaldo de carácter institucional que te genera un contrato”, puntualizó Rodríguez.

El funcionario capitalino señaló que a la fecha, las trabajadoras y trabajadores del hogar tienen, además del derecho a un contrato laboral, el cumplimiento de una jornada de trabajo, el pago de un salario mínimo digno, profesional, y distintas prestaciones como vacaciones o prima vacacional.

“Nos parece importante poder ayudar, abonar para que se pueda avanzar de mayor manera a que se genere, pues, el cumplimiento de los derechos fundamentales que tienen las personas trabajadoras del hogar, desde la suscripción de un contrato, hasta la posibilidad de tener acceso a la seguridad social, no solamente al servicio médico que brinda el IMSS, sino a todo el catálogo de derechos que tiene una persona cuando es afiliada a un trabajo y que tiene que ver, incluso, con un fondo de ahorro, con la posibilidad de herramientas presentes y futuras para su desarrollo”, expuso el secretario.

¿Cómo operará ?

El titular del Trabajo precisó que derivado de la campaña que emprendió la Secretaría de las Mujeres denominada Nosotras Nos Echamos la Mano se visitaron domicilios y se tienen identificados sitios donde se ejerce esta profesión, como Lomas de Chapultepec, Altavista y en alcaldías como Coyoacán.

“Aunque no existe un registro, se tiene conocimiento de que se realizan este tipo de actividades de carácter laboral, con el objetivo de sensibilizar a empleadoras y a trabajadoras del hogar y que están conscientes de que tienen derecho, que cuentan con un respaldo institucional y que las empleadoras también sepan que la actividad que está contratando, pues es una actividad lícita, es una actividad laboral y que con base en ello adquieren responsabilidad”, dijo.

Al respecto, el funcionario capitalino dijo que aquellos empleadores que no cumplan con la normatividad en una primera instancia no se aplicará una sanción, sino que se les dará un plazo de 20 días hábiles para que se regularicen y en caso de no cumplir se procederá a aplicar la sanción monetaria correspondiente.

La sanción de carácter económico puede ir de 50 UMAS (5 mil 400 pesos) a 5 mil UMAS, que rondaría los 540 mil pesos. “Las personas no van a ser sancionadas de manera inmediata, pero sí van a ser reconvenidas para que puedan generar un proceso de formalización de la relación laboral, hasta antes de emitir una resolución”, indicó.