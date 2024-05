Para el exsecretario de Educación Pública y candidato plurinominal a la Cámara de Diputados, Aurelio Nuño Mayer, la Nueva Escuela Mexicana que impulsa el actual gobierno federal genera un atraso de más de 20 años en los niños y adolescentes porque, argumenta, el partido en el poder busca crear mexicanos obedientes… sumisos, para poder ejercer un control arbitrario.

“Hoy, México tiene tres grandes crisis: la crisis de seguridad, la crisis educativa y la crisis de salud. Estos son los tres pilares de una vida libre, poder vivir libre de violencia y poder vivir sin miedo y poder caminar sin miedo, hoy no lo tenemos; una educación de calidad que te permite desarrollar al máximo las capacidades humanas para decidir y por lo tanto tener una vida libre, hoy no la tenemos, y una salud de calidad que también es fundamental para poder desarrollar las capacidades humanas y vivir una vida libre tampoco la tenemos”, subraya el exfuncionario federal.

De 46 años de edad, el exsecretario de Educación Pública asegura que al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador no le interesa la educación de niños, adolescentes y jóvenes, al afirmar que en este sexenio se le han quitado a la educación 100 mil millones de pesos para canalizarlos a la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Por primera vez en mucho tiempo, en relación con el producto interno bruto (PIB), es decir, con el valor de lo que produce el país, ha habido una reducción sensible en el presupuesto educativo federal. En 2018, cuando concluyó el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el presupuesto federal en educación equivalía a 3.1% del producto interno bruto, hoy el presupuesto federal en educación equivale a 2.7% del producto interno bruto, una pérdida de 0.4 puntos porcentuales del PIB.

“Puede sonar poco, pero 0.4 equivalen a más de 100 mil millones de pesos, que por cierto se han ido a subsidiar las ineficacias de Petróleos Mexicanos, ¿qué lógica puede tener eso? Le estás quitando el dinero a las niñas y a los niños para subsidiar la ineficacia de Pemex”, destaca Nuño Mayer.

En charla con EL UNIVERSAL, resalta que durante este sexenio que culmina el próximo 1 de octubre, Pemex habrá recibido subsidios por parte del gobierno federal por más de 1.2 billones de pesos, “de los cuales una parte importante ha venido de la educación, ese es un primer problema”, puntualiza el exsecretario de Estado.

Nuño Mayer, quien porta un traje color azul marino y el reloj de correa roja que lo acompañó durante su gestión como titular de la SEP, habla también de la evaluación PISA que aplica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a estudiantes de 15 años de edad, para medir los aprendizajes de lectoescritura, ciencias y matemáticas.

“Declaró el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que México sí participará en PISA. Espero que sus funcionarios le hagan caso, y que por lo tanto no salga de la prueba PISA”.

Candidato Nuño Mayer, ¿qué pasaría si México decide bajarse de PISA?

—Hoy, desafortunadamente en México ya no hay información propia sobre la educación, PISA es la única ventana que nos queda de información sistemática y seria sobre cómo van nuestros estudiantes, y si se cancela nos vamos a quedar totalmente ciegos… a oscuras sobre qué pasa en el sistema educativo. En la prueba PISA que se aplicó en 2022, menos de 1% de los jóvenes mexicanos de 15 años no fue capaz de distinguir entre un hecho y una opinión después de leer un texto corto. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen la capacidad de entender un texto. Si tú no tienes el desarrollo pleno del lenguaje, no vas a poder ejercer una vida libre ni vas a poder, entre otras cosas, seleccionar un buen empleo, pero también te va a costar mucho trabajo participar plenamente en la vida pública y política del país y en realizar tu vida cotidiana.

El exfuncionario federal asegura que lo que ha hecho Morena en esta administración es destruir las instituciones de la libertad. Ir a abrazar a los criminales y destruir el endeble Estado de derecho que existía en el país, a tal grado que en la actualidad más de un tercio del país esté bajo el control del crimen organizado.

Ahí nadie tiene una vida libre, porque todo el mundo vive bajo el poder arbitrario de los criminales. Eso ha llevado además a que puedan reclutar más jóvenes. La destrucción de las instituciones de salud, que hoy tienen a 50 millones de mexicanos sin servicios de salud.

En este gobierno de Morena 30 millones de mexicanos dejaron de tener cobertura de salud; 45 millones de recetas nunca se pudieron surtir porque no había medicinas.

“Todo esto está deteriorando la vida libre, y cuando a eso le sumas la destrucción educativa, pues con mayor razón. Estamos viendo cómo quiere avanzar el populismo y cómo avanza el crimen organizado sobre jóvenes que no tienen una vida libre y que no tienen alternativa porque no hay una educación y una salud que les permitan desarrollar plenamente sus habilidades cognitivas, comenta el candidato plurinominal a la Cámara Baja.

Nuño Mayer confía en el triunfo de la candidata de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, en los comicios del próximo domingo 2 de junio, y afirma que con ello empezará la reconstrucción de un proyecto por la libertad y, por lo tanto, por las instituciones de una educación de calidad y podremos desterrar esta visión de una educación para la dominación que tienen los proyectos populistas como el de Morena.

