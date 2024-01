Marx Arriaga Navarro, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aceptó el reto para debatir con el exsecretario de esa dependencia, Aurelio Nuño Mayer.

"Dice @aurelionuno que le duele la Nueva Escuela Mexicana, pero no le dolió la violencia que aplicó sobre lxs maestrxs, no le dolió el utilizar la fuerza del estado para golpearlos, el quitarles sus trabajos. ¡Eso no le dolió! Todo según él por una calidad educativa. ¡@lopezdoriga aceptamos el reto!", escribió Arriaga en su cuenta de X.

En una entrevista que le realizó este viernes el periodista Joaquín López Dóriga, Nuño Mayer comentó que en esta administración se sacaron contendidos fundamentales de los planes de estudio de educación básica, y que los nuevos libros que reciben los estudiantes están muy mal hechos.

Lee también: UNAM designa a Ana Carolina Sepúlveda como nueva directora de la Facultad de Medicina

Del mismo modo advirtió que planes de estudio y los libros de texto gratuitos no educan para la libertad, ni tampoco fomentan la creatividad, y que por el contrario, están hechos para la dominación.

"Primero están muy mal hechos (los libros de texto), como lo han reportado todos los expertos en esta materia. Sacaron contenidos fundamentales o parte fundamental de los contenidos. Y básicamente te diría, son planes de estudio y libros que no están hechos para educar para la libertad y la creatividad, que era lo que nosotros habíamos hecho, sino para la dominación”, dijo el exfuncionario federal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rcr