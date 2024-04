Las elecciones se llevarán a cabo el próximo domingo 2 de junio, y servirán para escoger más de 19 mil cargos en toda la república mexicana, por lo que la Ciudad de México no es la excepción.

Cada partido ha lanzado a realizar campaña en las 16 alcaldías correspondientes, para que los ciudadanos de las demarcaciones conozcan quienes son, sus propuestas y los valores de los mismos.

Las campañas electorales sirven para que los ciudadanos emitan su voto de manera racionada y el cual podrá dirigir la demarcación de una mejor manera, estas son las campañas de este 1 de abril.

Cuauhtémoc

Va X La CDMX

Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Va X La CDMX, le pidió a la familia Monreal que se quede en Zacatecas, y aseguró que ya es momento de dejarlos atrás.

Durante un evento de campaña en la explanada de la alcaldía, sostuvo que tal parece que actualmente la delincuencia está gobernando la demarcación, por lo que pidió la confianza de las y los vecinos para decirle a los Monreal “fuera, fuera”.

“Es momento de dejar atrás a los Monreal, gente que manejó el poder en la Cuauhtémoc y no cambiaron absolutamente nada, no más políticos que trabajen como mafias… No sigamos confiando en malas personas, en caciques disfrazados de servidores públicos, esos que piensan que la alcaldía Cuauhtémoc les pertenece y la ven como la joya de la corona, pongamos un alto a esa ineptitud. Les tengo un mensaje a los Monreal: quédense en Zacatecas, aquí no queremos más prestanombres”, indicó.

Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc de la coalición Va X La CDMX. Foto: Especial

En este sentido, recordó que Sandra Cuevas, exalcaldesa, fue puesta por Ricardo Monreal.

“Todos sabemos que a Sandra la puso su referente y se apellida como la candidata de Morena: Monreal, Monreal fue quien la puso. Si queremos un cambio de verdad, necesitamos personas diferentes. Con los Cueva Monreal creció inseguridad, la maña y la suciedad, quedaron tanto a deber que ya se van, y desde acá se ve su miedo, y por eso escuchen bien: ¡Vamos a ganar!”, apuntó a decenas de militantes que se reunieron para gritar ¡alcaldesa, alcaldesa!, y ¡Fuera los Monreal, fuera los Monreal!

En el evento, Rojo de la Vega pidió la confianza de los vecinos para conocerla, y aseguró que no es tranza y que no traiciona.

Asimismo, presentó sus 10 principales promesas de campaña, que bautizó como las “10 de Ale”.

La primera es blindar la Cuauhtémoc; la segunda es crear puntos violeta; la tercera mejor una obra al día; gobierno íntegro, honesto y transparente; y que el progreso regresa la Cuauhtémoc.

También prometió mejores escuelas y servicios de salud; internacionalizar la alcaldía; escuchar a los vecinos a través de distintas plataformas; renovar los servicios públicos; y cuidar el agua.

“Sigamos Haciendo Historia”

Catalina Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, presentó a su Consejo Consultivo de Mujeres, y afirmó que irá por un feminismo real y no de ocasión, únicamente para hacer campaña política.

“Para nosotras, es un feminismo real, no es un feminismo de ocasión ni un feminismo solo para la campaña política”, afirmó.

Durante un encuentro que sostuvo con mujeres, la candidata aseguró que es riesgoso pretender crear una política feminista sin este tipo diálogos, por ello, dijo “dejaremos atrás los tiempos de confrontación, de odio y falta de cooperación”.

Catalina Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Foto: Especial

La aspirante aseguró que este Consejo Consultivo de Mujeres es una plataforma integrada por mujeres activistas, académicas, técnicas y expertas en distintos temas, con el fin de promover políticas públicas inclusivas y acciones que beneficien a la gran diversidad de mujeres que viven en la demarcación.

Destacó que por su experiencia como activista y luchadora social, decidió que este fuera el primer acto de su campaña por su compromiso con las mujeres.

Aseguró que el feminismo se vive de múltiples formas: “se marcha, pero también se impulsa para crear políticas y acciones. Necesitamos impulsar las voces de las mujeres, sumarlas a las mesas y a las tomas de decisiones. Existe mucho conocimiento, técnica y vivencias en las mujeres de la alcaldía que, desde sus trincheras, han trabajado por la igualdad de género y por sus comunidades”.

Anunció que promoverá programas contra el acoso y hostigamiento sexual con planes de acompañamiento integral en las escuelas para la atención de víctimas y se hará entrega de kits de emergencia menstrual que incluirán toallas sanitarias, tampones, para las jóvenes.

Adelantó que creará un programa de atención comunitaria de salud en unidades habitacionales enfocado en temas de prevención y sensibilización de ansiedad y depresión, así como diabetes e hipertensión, así como campañas de sensibilización y capacitación en enfermedades que afectan principalmente a las mujeres como cáncer de mama y cervicouterino.

Iztacalco

Daniel Ordoñez, candidato a la alcaldía Iztacalco por el PAN-PRI-PRD, recorrió la colonia Agrícola Oriental, y aseguró que en lugar de hacer mítines públicos, recorrerá a pie, junto con su equipo de campaña, las colonias de la demarcación para conocer de viva voz los problemas por los que pasan los vecinos y dará a conocer sus propuestas en diversos rubros.

“Estamos en la colonia Agrícola Oriental y fundamentalmente la gente viene quejándose del tema de inseguridad, casi como en toda la alcaldía. Inseguridad, falta de agua y de servicios. Aquí precisamente estamos viendo el cascajo en las calles, por donde veas está averiada nuestra alcaldía”, dijo al caminar por vialidades como Javier Rojo Gómez, Oriente 242-A y Sur 8, entre otras.

Duarte el recorrido, un vecino comentó que “aquí se roban hasta las bicicletas”, además de la falta de agua y de recolección de basura. “Ahí en el gym no se diga, no sé si vieron el papel que dice: metan al descanso las bicicletas porque a la pasada se las llevan”, coincidió otra vecina quien manifestó su inquietud ante los constantes robos en la vía pública, tanto a transeúntes, como de automóviles y otros enseres.

Daniel Ordoñez, candidato a la alcaldía Iztacalco por el PAN-PRI-PRD. Foto: Especial

En materia de seguridad, Daniel Ordoñez propuso un incremento en el presupuesto para la adquisición de equipos y personal de seguridad, pero también apuesta por programas como "Blindar", que se puso en marcha en la Benito Juárez.

“Estamos adaptando a Iztacalco lo que es el programa “Blindar BJ”, primero, porque colindamos con Benito Juárez y es un programa que resultó exitoso para esa alcaldía. Además, se requiere el incremento en el presupuesto para tener policía de mayor proximidad y a la par crear micro cuadrantes”, añadió el aspirante.

Gustavo A. Madero

Va Por La CDMX

La candidata a la alcaldía Gustavo A. Madero, de la coalición Va Por La CDMX, Maricela Gastelú, prometió que no habrá cabida para violentadores o agresores de mujeres en la alcaldía.

Durante un encuentro con mujeres, recordó que una de las principales problemáticas de la demarcación es la violencia contra el género femenino, ya que dentro de los mismos hogares se registran manifestaciones de violencia y agresiones.

En ese sentido, refirió que de ganar las elecciones el 2 de junio, su administración será un gobierno de mujeres y para mujeres con el respaldo de hombres valiosos.

Candidata a la alcaldía Gustavo A. Madero, de la coalición Va Por La CDMX, Maricela Gastelú. Foto: Especial

En este sentido, se comprometió a regresar los programas sociales y leyes, como el Médico en Tu Casa, estancias Infantiles y todos los apoyos para personas con discapacidad.

Arropada por líderes partidistas y candidatos a diputados locales y federales, convocó a las mujeres a sumarse con fuerza y sin miedo por un mejor futuro para las familias de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Maricela Gastelú añadió que durante su gobierno no permitirá que ninguna persona pase por encima de la ley y refirió que el cambio viene para la alcaldía Gustavo A. Madero, "un cambio positivo de oportunidades, más programas sociales, mejores servicios públicos, medicamentos en clínicas y hospitales, así como abasto de agua y seguridad".

Asimismo, se comprometió a recorrer cada rincón y colonia de la Gustavo A. Madero para conocer de primera mano las inquietudes de los vecinos e informarles de sus propuestas y compromisos.

“Sigamos Haciendo Historia”

Janecarlo Lozano, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” arrancó su campaña para contender por la alcaldía Gustavo A. Madero, respaldado por la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, y con un listado de 10 compromisos a cumplir en su primer año al frente de la demarcación.

Ante miles de simpatizantes, en la explanada de la demarcación, el candidato de Morena, PT y PVEM, se comprometió a no fallarle a los habitantes.

“Quiero hacer mi más transparente compromiso, de que no les voy a fallar. Aquí, en compañía de mi familia, de las personas que quiero y admiro, hago un compromiso público: ¡No les vamos a fallar! A las infancias, a las juventudes, a las madres solteras, a nuestras personas adultas mayores, a los trabajadores y trabajadoras, a comerciantes, a toda la diversidad sexual, y a nuestros pueblos originarios”, dijo.

Afirmó que a partir de ahora “viene lo bueno para la GAM”, y anunció 10 puntos a cumplir en su primer año de gobierno en caso de ganar la contienda del próximo 2 de junio:

Instalar más de 10 mil cámaras de seguridad y el primer centro de inteligencia de la GAM.

Crear 100 senderos seguros en el primer año.

Construcción de Centros de Cuidado Infantil (Cendis).

Crear policía violeta para garantizar la seguridad de las muertes.

Construcción de 10 nuevos parques públicos.

Construcción del primer captador de agua de lluvia en la Sierra de Guadalupe, con capacidad para captar 20 millones de litros.

Construir el Deportivo Los Galeana en el complejo artístico más grande del área metropolitana.

Construcción de 10 clínicas para la mujer, y cinco clínicas móviles.

Instalación de farmacias con medicamentos 100% gratuitos.

Convertir a la GAM en la alcaldía más iluminada de la CDMX.

“Hoy no solo llenamos la explanada, hoy, desde aquí, les decimos, y les mandamos un mensaje: que vamos a arrasar el próximo 2 de junio”, aseveró entre

En el evento también estuvieron presentes los candidatos de Morena al Senado, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos.

“A partir de ahora, vecinas y vecinos, viene lo bueno para la GAM, desde San Juan de Aragón a la cuchilla del Tesoro”, aseguró el candidato.

En su turno, la candidata a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada externa su respaldo al abanderado morenista.

“Decirle que confiamos en él, que va a tener todo nuestro apoyo y que estoy segura de que la Gustavo A. Madero seguirá por el sendero de la paz y de los derechos (...) que confiamos en Janecarlo Lozano para alcalde de la Gustavo A. Madero”, aseveró, tras dar a conocer algunas de sus propuestas de campaña para la CDMX.

Con información de Omar Díaz y Frida Sánchez

ss/rmlgv