El candidato de la Coalición Va por la CDMX a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, aseguró que hay un empate técnico en las encuestas, que “caballo que alcanza gana” y que sacará a Morena a punta de votos del palacio del Ayuntamiento.

Antes de realizar un recorrido por calles de la colonia Pensil, en la Miguel Hidalgo, pidió a las y los vecinos que se vuelvan voceros de “las cinco de Taboada” y que vayan casa por casa para darlas a conocer.

“Se vuelven voceros del cambio y necesito que se aprendan estas cinco de Taboada”, destacó.

Recordó que la primera de Taboada es referente a la seguridad y se comprometió a Blindar la Ciudad, como él lo hizo en Benito Juárez. En este sentido, aprovechó para darle un raspón a la candidata de Morena.

“La candidata de Morena tiene los peores números en seguridad, ahí en Iztapalapa prácticamente todos los días la gente sufre de violencia y robos, y en Benito Juárez logramos cambiar las cosas en solo seis años y por eso vamos a blindar la Ciudad”, dijo.

Comentó que la segunda de Taboada tiene que ver con el agua, por lo que dijo que terminará con todas las fugas y captarán agua pluvial.

La tercera de Taboada tiene que ver con el trasporte y aquí prometió rehabilitar todas las estaciones y Líneas del Metro, “no se nos va a caer ninguna Línea”. Asimismo, propuso hacer las combis y micros eléctricos.

“Tenemos que ayudar a que las micros, a que las combis puedan volverse eléctricas sin endeudar de por vida a los transportistas, porque ese es el transporte que tomas más cerca de tu casa, ese es el transporte que debes ocupar muchas veces antes de llegar al Metro. A ese también lo tenemos que ayudar para que esté en mejores condiciones”, dijo.

Asimismo, comentó que todos llegaremos al Mundial de 2026 en Metro. “Vamos a hacer la ampliación al Estadio Azteca para que todos nos vayamos al mundial y vayamos a echarle porras a México”.

La cuarta de Taboada es la referente a la salud, en donde recordó que regresará el Médico en tu Casa y que habrá medicinas para los adultos mayores.

Por último, señaló que la quinta de Taboada tiene que ver con no quitar los programas sociales, sino mejorarlos con el Salario Rosa Chilango, que además llegará con prestaciones como las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

Santiago Taboada subrayó que las cosas no van bien en la Ciudad, y pidió a las y los vecinos no creer en lo que les digan las autoridades ni la candidata de Morena, pues garantiza seguridad y rehabilitar el metro, pero al gobierno en turno se les cayó.

“Yo no les creo y yo les digo una cosa, que nos ayuden con los vecinos y que primero les digan lo que yo les decía hace unos meses, que van a llegar y les van a ofrecer muchas cosas, van a intentar decirles que les vamos a quitar todo, no les crean. Les voy a decir: tomen lo que les dan y voten por el PAN; tú diles que sí y vota por el PRI; o toma lo que les den y vota por el PRD; con esas tres nos vamos a ir porque los vamos a sacar a punta de votos del Palacio del Ayuntamiento… no les tenemos miedo y les vamos a ganar, nos vemos el 2 de junio”, subrayó.

El aspirante caminó por algunas calles de la colonia y recibió el apoyo de vecinas y vecinos ahí reunidos.

