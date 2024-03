¿Cambridge Analytica en el equipo de Santiago Taboada?

En el equipo de Santiago Taboada hay mucha confusión sobre el valor que les genera Cambridge Analytica a la campaña por la jefatura del gobierno de la CDMX.



La sorpresa es que, admitieron algunos políticos del war room, que usan esta plataforma o un sistema similar para conocer el sentimiento de las audiencias y potencializar los contenidos.



Recordemos que Cambridge Analytica, fue investigada y sancionada por crear un test y robar información privada a través de Facebook de más de 50 millones de personas, con el fin de influir en la toma de decisiones, además de crear portales de fake news. Incluso hubo un documental de Netflix de los directores Jehane Noujaim y Karim Amer, que evidenció estas anomalías.



Pero este escándalo internacional al parecer no fue impedimento para que usaran este tipo de tácticas digitales-personales entre los equipos de estrategia externos del candidato. De acuerdo a panistas y priistas consultados por esta periodista, hay un nombre que se encargaría de operar estos temas: se trata de Enrique Gilardi, CEO de la empresa Origen y Comunicación. Sin embargo, entre los distintos consultores del candidato del PAN, PRI y PRD no ven que esta herramienta contagie a más del 50% de la población de la CDMX, quienes siguen sin conocer a Santiago Taboada.



El detalle es que, si se comprueba que el ex alcalde de la Benito Juárez utiliza el sistema de Cambridge, podría generar una investigación del INE de Guadalupe Tadei, así como escalar el problema a niveles internacionales.



Los números de Santiago de acuerdo a la encuestadora Poligrama son los mismos que salieron hace varios meses. Hay un 40% del electorado decidido a votar por cualquier candidato anti Morena. Simplemente la marcha del pasado domingo 18 de febrero debiera ser un parteaguas para canalizar más votantes. Sin embargo, Taboada sigue sin capitalizarlo.



Apoyos económicos, políticos, sociales y emocionales no paran para intentar sacar a Morena de la capital del país, aunque la realidad todavía se ve cuesta acuesta arriba. Por lo mismo, los cercanos a Taboada creen que el aporte de Cambridge Analytica o el sistema similar es casi nulo, aunque en redes cualquiera puede inflar sus números con bots o la nueva forma de pauta orgánica sin que quede registro ante en el INE.



¿Por qué la campaña del “Niño Maravilla” no convence ni mueve? la respuesta es sencilla, repasemos el equipazo de dino-asesores que acompañan al candidato del Frente, los cuales presentó con bombo y platillo el candidato en la denominada “Liga del Cambio”, integrada por Alejandro Rojas Díaz Durán, Ernesto Cordero; Javier Lozano, y Roberto Gil Zuarth, éste último como el más importante de la campaña, ya que es el líder de todo el equipo de Taboada.



Otros que nadie sabe si suman o restan son: Juan Ignacio Zavala, Rafa Giménez, Mariana Gómez del Campo, Héctor Villarreal, Federico Döring, Claudia de Buen, Manuel Mondragón y Kalb y Marcela Gómez Zalce, mismos que podrían ostentarse en su currículum como expertos en campañas grises y acartonadas. Con este nuevo fichaje de puros jugadores de la banca, es CLARÍSIMO que quedarán en segundo lugar.



Y recuerde este nombre: Leo Vega, no vaya a ser el patrocinador y recaudador financiero más importante de Santi Taboada..

MADRUGUETES



Regresan los moches a los casinos.



Tras los escándalos del Casino Royale donde perdieron la vida 52 personas, así como los moches que empresarios casineros le entregaban a Jonas Larrazabal, hermano del ex alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, agárrese, pues viene otro infortunio en una industria que genera alrededor de 200 mil empleos formales y contribuyen con cerca de 12 mil millones de pesos anuales a las finanzas públicas de los tres niveles de gobierno, en las más de 5,500 salas de juegos y sorteos en México, y 500 millones de apuestas en línea.

Resulta que unos traviesos empresarios grabaron a uno de los candidatos para el Senado de Nuevo León recibiendo dadivosos sobres y dinero en efectivo. De acuerdo a quienes vieron esos videos y las entregas en manos del candidato, afirman que será una de las armas que utilizarán si sube en adeptos - el opositor - entre la población regia, aunque todo apunta a que no tiene forma de competirle a los punteros en las encuestas.



¿Corrupción en Unifin?



Los susurros en los círculos financieros ya no se pueden ignorar: bonistas internacionales claman contra la negligencia del gobierno mexicano, ejemplificada en el escándalo de Unifin de Rodrigo Lebois Mateos. Esta prestamista no bancaria, conocida por otorgar crédito a proveedores del gobierno, se declaró en quiebra debido a irregularidades y retrasos en los pagos, lo que puso de manifiesto un patrón alarmante: las autoridades no sancionan ni a Unifin ni a sus directivos por dejar de solventar sus compromisos de pago en los plazos que debían, una práctica común que abona a esta impunidad financiera. Por lo mismo, se preparan denuncias tanto en Estados Unidos como en México. Incluso, se menciona que el asunto llegó a Palacio Nacional, donde se sugirió que se cancelaran las visas tanto para los funcionarios y empresarios que participaron en estos posibles fraudes que afectaron a miles de ciudadanos, y así evitar que huyan del país como Raúl Beyruti, el Rey del Outsourcing, a quien nada más no pueden encontrar las autoridades mexicanas. Los bonistas afectados, también iniciarán denuncias tanto en México como en Estados Unidos.¿Hasta dónde llegará la estela de corrupción y qué cabezas rodarán cuando la marea suba? Todo lleva a un nombre: Rodrigo Lebois.



Morelos, pronóstico reservado.



Este fin de semana se inscribió ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) una de las mujeres que este año tendría el reto y la oportunidad de gobernar el estado de Morelos, hoy bajo el yugo de Cuauhtémoc Blanco, quien tiene a la inseguridad como bandera. Dicha situación le abre las puertas a Lucy Meza, ex Senadora que competirá por la alianza entre el PAN, PRI, PRD y RSP. Así, ante miles de personas reunidas recordó como este sexenio será marcado en la historia por casos de abusos, impunidad y corrupción. Y vaya que sí, pues es bien sabido que el actual gobernador trae un boquete de poco más de 3 mil millones de pesos entre los ejercicios de 2019 a 2022, esto registrado en la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no por nada el "Cuau"buscará el fuero mediante una diputación federal por parte de Morena. Al tiempo. Hoy mismo los sondeos y el sentir en Morelos ponen a Lucy Meza y Margarita González prácticamente hombro a hombro.

@LauraPuenteEn

