El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Coalición ‘Va por la CDMX’, Santiago Taboada, se pronunció por ampliar los horarios de la vida nocturna en la Ciudad para que las y los jóvenes puedan divertirse con seguridad.

Durante un evento con estudiantes de la Universidad Anáhuac Sur, precisó que se debe juntar los horarios de los antros o bares con los del transporte público para que las personas no decidan irse a lugares clandestinos en donde corran riesgo.

“Lo que queremos es hacer las cosas bien, ampliar esos horarios, pegarlos con el transporte público, con el inicio del transporte público para que los riesgos disminuyan. La mayor cantidad de accidentes en la Ciudad ocurren precisamente entre las 2 y las 5 de la mañana, y saben ¿por qué se da en ese horario? Porque todo mundo se mueve, todos dicen ‘aquí me cerraron, pues me voy’, yo no quiero eso”, apuntó.

Taboada también se cpmpromete a ampliar el horario del transporte

En este sentido, también se pronunció por ampliar el horario de los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y el Metro para que la movilidad de los jóvenes que salen a divertirse en la noche y madrugada pueda ser más segura.

Asimismo, prometió que el gobierno subsidiará una parte de las rentas o créditos para vivienda de las y los jóvenes menores de 35 años.

“No llevarlos a cuatro horas de la Ciudad ¡por Dios! Tiene que ser vivienda conectada que esté cerca del transporte público y de servicios porque eso es lo que quieren los jóvenes hoy: poderse parar, irse en bicicleta a desayunar, irse a la escuela, agarrar el Metro, caminar, vivir la Ciudad y eso no a ser por arte de magia si el gobierno no se mete, si el gobierno no subsidia una parte para que esa vivienda pueda ser accesible. Con un requisito: solamente va a ser para jóvenes de menos de 35 años”, apuntó.

Santiago Taboada platicó con los estudiantes sobre el modelo que busca para la Ciudad y dejó claro que lo que se requiere es darle un “empujón a los jóvenes”.

