Sheinbaum y gobernadores de Morena celebran triunfo en 4 estados

Los Gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebraron los resultados de la elección de este 5 junio, los cuales representan que la Cuarta Transformación avanza con paso firme en todo el país ya que son ya 22 de 32 entidades del país las que estarían gobernadas por los Morena.

"Felicitamos el triunfo en Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo y Tamaulipas. El gran liderazgo, trabajo, convicción y entrega del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y la decisión del pueblo de México de dejar cada vez más lejosel régimen de corrupción, cimentan un país cada vez más justo, fraterno y de bienestar ¡No hay marcha atrás!".

Añadieron que no pueden dejar de mencionar la compra de votos, violencia e intimidación que marcaron las jornadas electorales en municipios de Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.

Agregaron que apoyaran las medidas legales que se emprendan y llamaron a las autoridades electorales a su imparcialidad.

Finalmente, las y los Gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Cuarta Transformación, reafirmaron su convencimiento de que nuestra Nación avanza en la dirección correcta y nuestra convicción de seguir gobernando bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.



