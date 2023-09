Luego de recibir la constancia como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación del Partido del Trabajo (PT), Claudia Sheinbaum aseguró que nunca va a traicionar el proyecto ni el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, Sheinbaum dijo que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde deben de ir juntos pues será la manera en que van a ganar el 2024, y así ser "imparables" en el siguiente sexenio.

Lee también Se reúnen senadores de Morena y aliados con Sheinbaum; suspenden sesión ordinaria

En la Sesión Extraordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional del PT, arropada por cientos de militantes petistas, la virtual candidata presidencial propuso que los petistas se organicen tal como lo hace con la formación de los Comités de la Defensa de la Transformación.

"No vamos a traicionar nuestro proyecto ni el legado del presidente Andrés Manuel López, pero para que eso ocurra debemos organizarnos, la revolución pacífica se hace con organizaciones, le hago una propuesta al PT, en Morena estamos haciendo Comites de la Defensa para seguir avanzando, no son de un partido político sino de un movimiento social que debe estar organizado y movilizado", señaló la exmandataria capitalina.

Agregó: "Hagamos comités de la defensa de la transformación, sigamos en la profundización", y pidió que se trabaje para ganar la presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, gubernaturas así como presidencias municipales y alcaldías.

Lee también Se ausentan senadores marcelistas de reunión con Sheinbaum

En su intervención, el presidente nacional del PT, Alberto González Anaya, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó con la Cuarta Transformación, pero que debe continuar y profundizar y que esa responsabilidad la tiene Claudia Sheinbaum Pardo.

"Ella le va a dar fortaleza a los cambios, y dará continuidad. Ella está aquí haciendo el compromiso para darle continuidad con Partido del Trabajo y Partido Verde. Tiene el compromiso total para que Claudia Sheinbaum en el 2024 continúe la obra de Andrés Manuel López Obrador", destacó.

Mario Delgado destaca triunfo de Sheinbaum en las encuestas

Mientras tanto, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, destacó que las encuestas decidieron de manera contundente que Claudia Sheinbaum fuera Coordinadora Nacional de los Comités de la Defensa de la Transformación.

En ese sentido, Delgado dijo que Gerardo Fernández Noroña es un "guerrero de bronce" porque actuó siempre con principios y se convirtió en alguien que promovió la unidad entre las corcholatas presidenciales quienes participaron en el proceso interno de Morena.

Y aseguró que una vez que todos los partidos aliados, Partido del Trabajo y Partido Verde, aprueben juntos van a ganar en el 2024, "llevemos por primera vez a una mujer de izquierda a la presidencia, que viva la doctora Claudia Sheinbaum".

Al hacer uso de la palabra, Gerardo Fernández Noroña aseguró que, Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Amplio por México, no tiene que participar en la siguiente elección, "no tiene que está, no tiene ni para el arranque, no tiene con qué".

"Con Sheinbaum se van a llevar una sorpresa, es una mujer comprometida con la patria, y la vamos a acompañar para consolidar un segundo gobierno con esta coalición", aseguró Noroña.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

tjm/rcr