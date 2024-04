Mexicali, Baja California.—La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso crear un programa de eficiencia energética para zonas con altas temperaturas.

"Vamos a hacer un programa muy grande de eficiencia energética, de paneles solares que nos permitan bajar el consumo y tener una tarifa más baja, –que sea conjunto–, ese es el programa que vamos a desarrollar aquí en Mexicali y en las zonas de mayor temperatura’’, informó.

En un mitin que se llevó a cabo la noche de este martes en el Palacio Municipal de Mexicali, Sheinbaum aseguró que los estímulos fiscales, y el apoyo al consumo de electricidad en el norte no se van a retirar.

Asimismo, Claudia Sheinbaum enfatizó que no solo se trata de continuar con lo ya implementado por los gobiernos de la 4T, sino que puntualizó, se trata de avanzar, por lo que expuso algunas de las propuestas que implementará para apoyar a la población como Centros de Educación Inicial, los cuales comenzarán como un apoyo para las mujeres de la maquila en zonas fronterizas del país.

"No son guarderías porque ya no se trata de andar guardando a los niños (...) Ya no son las Estancias Infantiles de Felipe Calderón que fueron la pura corruptela, son Centros de Educación Inicial para que las mujeres puedan dejar a sus hijos’’, agregó.

En este sentido, hizo un llamado a que el próximo 2 de junio se defienda la continuidad de la 4T desde la urnas con el voto, pues aseveró que de esta manera los senadores y diputados de la transformación podrán hacer las modificaciones necesarias en la Constitución Política para garantizar que los grandes cambios que ya comenzaron en México continúen.

