Sheinbaum: "No crean que por no nacer en Tabasco no van a tener una presidenta tabasqueña" La candidata presidencial pidió defender la continuidad de la 4T en las urnas el próximo 2 de junio y no caer en la guerra sucia

Claudia Sheinbaum expuso que en su gobierno se seguirán fortaleciendo los apoyos y las obras impulsadas en los primeros años de los 4T. Foto: Diego Simón. EL UNIVERSAL