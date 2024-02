El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, no descartó la posibilidad de regresar al senado ahora como candidato plurinominal de Morena, asegurando que seguirá ayudando al movimiento de transformación donde lo necesiten.

Entrevistado al acudir a la sesión del Consejo Político Estatal, donde se le entregó la constancia que acredita a Javier May Rodríguez como candidato a la Gubernatura de Tabasco, el exaspirante presidencial dijo que esperará la decisión que tome la comisión de elecciones sobre la designación de candidaturas al Senado de la República.

"Hay que esperar, debe de sesionar la comisión de elecciones iban a determinar la lista. Uno siempre ha dicho que estamos dispuestos a seguir ayudando al movimiento y donde el movimiento nos requiera pues ahí vamos a estar", sostuvo.

López Hernández estaba en la lista de consejeros nacionales que participaron en el sorteo de las posiciones plurinominales que organizó este miércoles la dirigencia nacional; sin embargo, no salió electo en la tómbola, pero no hay que olvidar que, de acuerdo a Mario Delgado, dirigente de Morena, se reservaron varios lugares que serán designaciones, y es ahí donde el tabasqueño podría ser colocado.

Lee también Morena sortea pluris para el Senado; van "El Fisgón" e hijo del gobernador de Tamaulipas

El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, fue cuestionado sobre la renuncia de militantes que no han sido beneficiados con una candidatura, a ellos los llamó oportunistas.

"Bueno, los que no tienen convicción, los que han llegado desafortunadamente de oportunistas pues siempre son los primeros en saltar del barco, pero no pasa nada", aseveró.

Sobre la renuncia de la diputada federal por Tabasco, Karla Rabelo, quien supuestamente pertenecía a su grupo político, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández aclaro que no tiene y que le pidió esperara las encuestas pero no hizo caso y se fue a Movimiento Ciudadano donde no le auguro futuro.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/rmlgv