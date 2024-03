Paraíso, Tabasco.-En la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, aseguró que va a guardar el legado del mandatario federal, y que no va a traicionar ni zizaguear en defenderlo.

"Hoy vengo a Tabasco a decir a las y los tabasqueños que vamos a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador que no vamos a traicionar, que no vamos a zizaguear, que vamos a defender el momento histórico que estamos viviendo", dijo al grito de "¡Presidenta!" de decenas de asistentes que se dieron cita en el Parque Venustiano Carranza.

Acompañada por Adán Augusto, su coordinador político en esta campaña electoral, y el candidato a la gubernatura del estado, Javier May, Claudia Sheinbaum mencionó que si bien no nació en Tabasco, no significa que no seguirá apoyando al sureste del país, sino todo lo contrario.

En ese sentido, Sheinbaum comentó que la oposición pensaba que Morena se iba a dividir en este 2024, sin embargo, que su movimiento está unido por lo que van a ganar las elecciones del 2 de junio.

"Muchos y muchas, particularmente el grupo que dominó México durante años pensaba que el movimiento se iba a dividir, que iba a llegar el 2024 y cada quien iba a jalar para distintos lados. Pero aquí demostramos que lo más importante es el pueblo de México y lo más importante es la Cuarta Transformación de la vida pública. Nuestro movimiento está unido y por eso vamos a ganar este 2 de junio", mencionó.

Durante el mitin, Claudia Sheinbaum resaltó los logros del mandatario federal como la pensión de Adultos Mayores, el Tren Maya, los programas sociales como Sembrando Vida, entre, los cuales dijo que les dará continuidad.

Antes, el candidato a la gubernatura de Tabasco dijo: "Doctora, usted no nació aquí, pero ya es tabasqueña", esto al hablar sobre sus propuestas para la entidad.

La candidata presidencial realiza este sábado una gira por diversos estados de Tabasco.









































