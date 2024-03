Valladolid, Yucatán.- Ante los casos de violencia vinculados a esta elección, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum dijo que la violencia no es generalizada en el país sino es en ciertas zonas de estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.

En entrevista al llegar a la estación Valladolid del Tren Maya, la exmandataria capitalina mencionó que, es lamentable que ocurran estos casos de violencia, y reiteró que debe haber vigilancia y protección a los candidatos de ciertas zonas del país.

Aunque señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México ya implementaron un esquema de protección para los candidatos.

"Evidentemente es lamentable que ocurra esto, lo que yo he dicho es que es en ciertas zonas del país, hay algunas zonas en Michoacán, ni si quiera son los estados completos, algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco dónde hay está situación, no es una situación generalizada en todo el país, por eso digo que debe haber protecciones y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas", mencionó Claudia Sheinbaum.

No obstante, la abanderada presidencial que no comparte que las elecciones no podrán desarrollarse porque hay una violencia generalizada en el país, "no estoy de acuerdo", indicó.

A pregunta expresa si haría un llamado a los candidatos para resguardarse de la inseguridad, Sheinbaum comentó que dependerá de cada uno de los aspirantes a un cargo de elección popular, pero que siempre van a tener el apoyo de Morena.

Cabe mencionar que, la noche del 12 de marzo, fue asesinado Tomás Morales Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero. Así como David Morales, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuajinicuilapa, también en Guerrero.

Con estos hechos suman 111 casos de violencia relacionada con los comicios a realizarse el 2 de junio, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas y secuestros en contra de personas relacionadas con la política, de acuerdo con la organización Laboratorio Electoral.

























