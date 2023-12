Asunción Nochixtlán, Oaxaca.-La virtual candidata presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Claudia Sheinbaum aseguró que al darle continuidad a la 4T no se va a utilizar al ejército, policías ni Guardia Nacional para reprimir al pueblo.

Lo anterior al señalar que el gobierno de López Obrador no se ha reprimido al pueblo sino siempre hay diálogo y la conciliación, y reconocimiento de las demandas.

"Hoy aquí me comprometo con ustedes a que con la continuidad de la Cuarta Transformación tampoco se va a utilizar ni el ejercicio, ni la policía, ni la Guardia Nacional para reprimir al pueblo".

Nochixtlán epicentro de represión en sexenio de EPN

Cabe mencionar que, Nochixtlán en el 2016 fueron reprimidos decenas de personas por policías locales y estatales que protestaban contras las reformas educativas implementadas por el entonces presidente Enrique Peña Nieto.

"Morena está en 75% frente a la oposición en Oaxaca": Sheinbaum

En ese tenor, Sheinbaum aseguró que la puerta de la mixteca oaxaqueña quiere que siga la transformación, y detalló que, antes del evento se reunió con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quién le informó que se levantó una encuesta donde Morena está en 75% frente a la oposición, "el PRI con 5%, y yo creo que el PAN va a perder su registro de plano".

La exmandataria capitalina agregó que, entre su sueños, se encuentra la construcción de universidades públicas y gratuitas al sur del país, "y les puedo decir de una vez que me estoy poniendo de acuerdo con el gobernador para la construcción de infraestructura".

"Vamos a continuar transformando el país, no hay marcha atrás en la transformación. Desde aquí les decimos que nosotros tenemos principios y causas, no ganamos la encuesta para traicionar al pueblo de México, nosotros no robamos, no mentimos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Oaxaca", dijo la precandidata presidencial.

