Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata de Morena a la Presidencia de la República, pidió a las diputadas y los diputados morenistas a tener “cuidado”, pues advirtió que la derecha en México está haciendo creer a la ciudadanía que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador representa la antidemocracia, el autoritarismo y la ausencia de libertades.

En reunión privada como parte de la plenaria de Morena, Sheinbaum pidió trabajar a ras de tierra, pues existe el riesgo de que no hacerlo, los ciudadanos crean en el discurso de los opositores.

“Lo que la oposición y sus politiqueros quieren colocar en este momento es que nosotros representamos la antidemocracia, el autoritarismo, que nosotros representamos la ausencia de libertades, y ese es un discurso de la derecha no solo en México sino en todo el mundo.

“Si ustedes escuchan el discurso de Miley en Argentina, o el de Box en España, es similar, y es similar a lo que vino a decir Zedillo en México, ese es el discurso construido desde la derecha, pero el sustento de nuestro movimiento está justamente en la construcción de nuestra democracia (...) nosotros no podemos permitir que la libertad sea un concepto de la derecha. La la libertad es un concepto de izquierda, no perdamos el vínculo que tenemos con el pueblo de México y eso no lo podemos perder, esa es la esencia de lo que somos”, declaró al grito de “Presidencia, Presidencia” de los asistentes.

Sheinbaum Pardo dijo que la administración de López Obrador “va a pasar a la historia” y aseguró que la 4T está más fuerte que nunca y que se seguirá fortaleciendo pues va arriba en las encuestas.

“No solamente tenemos lo que teníamos en el 2018, sino que hoy somos todavía una mayoría más importante; tenemos 23 gubernaturas, tenemos la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y tenemos esta alegría y entusiasmo del pueblo de México porque continúe la transformación de nuestro país”, declaró. “Es un honor estar con Obrador”, gritaron.

Sheinbaum deja 4 tareas a los morenistas

La precandidata presidencial insistió en que Morena “es el movimiento más importante en el mundo” y dejó a los legisladores morenistas cuatro tareas fundamentales para los próximos días:

-Seguir promoviendo la unidad “y aunque no salgan en las encuestas van a seguir siendo parte del equipo”.

-Fortalecer la organización “porque no nos podemos confiar de las encuestas así vayamos ganando dos o tres a uno”.

-Promover la movilización “y en esta marcha que haremos el 18 de febrero vamos a hacer demostrar donde está la gran fuerza del pueblo de México y ahora sí nos vamos a ir al zócalo”.

-Seguir sumando a más personas al equipo.

Sheinbaum hace llamado a Plan C

Posteriormente, en conferencia de prensa, la candidata presidencial de Morena refirió que durante la reunión privada con los legisladores hizo "un llamado a la aprobación del plan C, que es de todo el movimiento, que lo presenta el Presidente de la República".

En cuanto a las candidaturas, afirmó que no hay problemas al interior de Morena y éstas se decidirán por medio de encuestas.

"Hay mucha unidad, la decisión de las candidaturas se define a través de las encuestas, todos estamos de acuerdo. No hay ningún jaloneo, hay unidad en el movimiento", dijo.

También, descalificó las conferencias de prensa “mañaneras” que empezó a dar la candidata Xóchitl Gálvez esta semana.

"Representan el pasado por más mañanitas, medianeras, siguen representando el pasado de corrupción", comentó.

