Jorge Álvarez Máynez obtuvo su registro como precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. En un acto que reunió a los liderazgos de ese partido, el también diputado federal aseguró que "lo nuevo apenas comienza".

"Le vamos a ganar a la vieja política porque México merece un mejor futuro, le vamos a ganar a la vieja política porque México merece ser un país distinto, porque vamos por un México nuevo y porque lo nuevo apenas comienza", declaró.

Desde las instalaciones sede de Movimiento Ciudadano, en la Alcaldía Benito Juárez, Álvarez Máynez dijo que cuando habla de lo nuevo, se refiere a que su partido no hace campañas adelantadas y con despilfarro como Xóchilt Gálvez y Claudia Sheinbaum, y tampoco aceptan repartición de cuotas como el PRIAN.

"A Samuel García también le entregaron un manifiesto, un pliego petitorio como el que mostró ayer Marko Cortés, es lo mismo que le quería pedir a Samuel García, al fiscal, al instituto de derechos humanos, reparto de cuotas, qué bueno que se hizo público y que hayan tenido el cinismo y la arrogancia para dar a conocer lo que ello representa, nosotros sí estamos dispuestos a hacer totalmente lo contrario, no hay dos opciones de país", agregó.

El Precandidato emecista aseguró que si ofrecen un cambio y un México distinto, es porque tienen las bases para hacerlo.

"Las recetas de medicamentos se surten a nivel nacional al 73%, en Jalisco al 90 y en Nuevo León al 93%, tenemos las bases para ofrecer un México mejor, ¿por qué un policía en Nuevo León gana 25 mil pesos y en la Ciudad de México 8 mil pesos?, ayer vimos en Ecuador lo que puede ser nuestro futuro si no hacemos nada y si dejamos que los grupos criminales manden, ese es el tema del próximo sexenio, la inseguridad, la paz, acabar con la inseguridad", aseveró.

Finalmente pidió el apoyo de la militancia y de la juventud para que el partido naranja gane la presidencia, pues para cambiar las cosas en México se necesita ganar en la boleta.

"No estamos haciendo todo este esfuerzo de que Movimiento Ciudadano esté en la boleta presidencial por una satisfacción personal, al país y a las personas no se les ayuda nada más con el micrófono, hay que ganar, si tú no ganas no cambias la vida de las personas, en redes hay millones de reacciones y esas también son personas, esos jóvenes que están ahí también son personas que quieren algo distinto, hay muchísima gente que quiere algo distinto a Morena", concluyó.

bmc/rmlgv