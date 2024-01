El periodista Carlos Loret de Mola presentó este miércoles en Latinus la segunda parte del reportaje “El Clan”, sobre tráfico de influencias de Gonzálo “Bobby” López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El columnista de EL UNIVERSAL escribe este miércoles en El Gran diario de México el texto “Bobby y su papá el presidente”, columna en la que cuenta “cómo funciona la corrupción dentro del obradorato: coyoteada por los hijos del Presidente y ordeñada a través de sus más cercanos amigos”.

AMLO se lanza otra vez contra Loret

Al ser cuestionado sobre el reportaje presentado por Loret de Mola, el presidente López Obrador arremetió contra el periodista.

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de enero en Palacio Nacional, López Obrador llamó “corrupto” al periodista y otra vez lo retó a intercambiar bienes.

“Tiene mucho dinero, nada más que me diga hoy; además lo merecen sus lectores porque todavía hay mucha gente que le cree, nada más que me informe hoy, no más, cuánto gana, porque estoy seguro que gana más de un millón de pesos mensuales como periodista.

“Si nos parece mucho lo que ganan los ministros, 700 mil pesos mensuales, imagínense un millón mensual ”, dijo López Obrador.

Loret responde a AMLO

“Otra vez, no desmintió un solo renglón del reportaje sobre el tráfico de influencias de su hijo Gonzalo ‘Bobby’ López Beltrán. Puros insultos contra mí”, respondió el columnista de EL UNIVERSAL al presidente López Obrador.