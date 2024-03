Mérida.— Yucatán es un estado al que la alternancia no le es ajena. Tanto en el estado como en el ayuntamiento de Mérida han gobernado el PRI y el PAN, que durante décadas fueron fuertes rivales y que en este proceso para elegir al próximo gobernador irán en alianza contra el partido mayoritario a nivel nacional, Morena.

Los pronósticos y las encuestas indican que la elección estatal será muy competida y que la diferencia entre las dos principales alianzas podría no superar los 25 mil votos de diferencia.

Sobre el tema, el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), Othón Baños Ramírez, coincidió en que se prevé una competencia cerrada entre la marca de Acción Nacional y la de Morena.

Explicó que Morena y su marca parecen tener buena aceptación en el interior del estado, mientras que en la ciudad de Mérida, donde se concentra la mayor parte de la población, hay una clara preferencia por el PAN. Sobre el tenor que tendrán las campañas, el académico señaló que es de esperarse que los partidos y candidatos presenten propuestas sólidas sobre los problemas y demandas de la sociedad yucateca.

“Hasta ahora no se han visto campañas de enfrentamiento y odio y se espera que al iniciar la contienda haya solidez en lo que se proponga, que no solamente sean el TikTok y las redes sociales que son lo de hoy y que son parte, pero que no lo pueden ser todo”, apuntó.

Agregó que, a diferencia de 2018, cuando el PRI obtuvo algunas posiciones políticas, este 2024 el partido tricolor “tocará fondo”.

Las y los candidatos

Son cuatro candidatos que participarán en la elección para elegir a quien gobernará Yucatán: dos hombres que encabezan las alianzas de los principales partidos políticos y dos mujeres que se presentan como una opción política diferente.

El candidato de la alianza PAN, PRI, Panal es el panista Renán Barrera Concha, quien ha sido alcalde de Mérida en tres ocasiones, y tiene ventaja en las encuestas, arranca su campaña este viernes en el municipio de Tahdziú.

La alianza Morena-PVEM-PT postula al exdelegado de la Secretaría de Bienestar, Joaquín Díaz Mena, quien por tercera ocasión buscará ser gobernador del estado, tras intentarlo en 2012 con el PAN y en 2018 con Morena. El candidato empieza convaleciente, el lunes pasado fue sometido a una cirugía en el brazo derecho, que se rompió en un accidente. Se espera que el inicio de su campaña sea virtual.

Por Movimiento Ciudadano (MC), la exdiputada local Vida Gómez Herrera buscará ser la gobernadora de Yucatán. Como en el resto del país, MC decidió ir solo a la contienda, aunque tiene muy poco posicionamiento entre el electorado de la entidad. Ella arranca su campaña en el primer minuto de este viernes en el municipio de Dzilam de Bravo, en la costa yucateca.

El PRD no aceptó la alianza con el PAN, PRI y Panal. Así, compite con la actriz Jazmín López Manrique, mejor conocida en el estado como Tina Tuyub, un personaje de comedia. Este viernes inicia su campaña con una conferencia de prensa en Mérida.

Yucatán se ha caracterizado en ser uno de los estados con mayor participación ciudadana en elecciones. Este año 1.7 millones de electores deberán elegir gobernador, 106 presidentes municipales, 35 diputados locales, seis diputados federales y dos senadores, además del Presidente de la República.