El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, propuso simplificar trámites para incentivar la actividad empresarial en la Ciudad, es decir, modernizar el registro público de la propiedad.

“Por falta de certeza jurídica, estamos teniendo un problema real, que mucho tiempo lo tuvimos, pero hoy ya en un grupo organizado que tiene que ver con la invasión de predios, que tiene que ver precisamente con lo que están vendiendo y comprando a través de muchos esquemas, que la tecnología pudo haber puesto al registro público en otro momento”, destacó el 12 de marzo en la reunión con el Colegio de Notarios.

Sin embargo, este 13 de marzo, durante el encuentro con la Unión de Empresarios Gallegos (UNEGAL), se pronunció por una regulación administrativa.

Lee también Santiago Taboada propone simplificar trámites y modernizar registro público de la propiedad

¿De qué se trata esta regulación administrativa?

Tiene que ver con dejar de hacer laberintos. “Hay cuatro ventanillas que tú necesitas para hacer una obra en las ciudades. Hay muchas más, pero voy a decir cuatro rápidos: Sistema de Aguas, Medio Ambiente, alcaldías y Seduvi. Pues por eso, esto no va a jalar nunca”, apuntó.

Por ejemplo, dijo, para detener el fenómeno de las invasiones de predios es necesario generar incentivos para que la gente viva en mejores condiciones y los empresarios inviertan en vivienda digna.

“No podemos seguir creciendo la mancha urbana en los extremos de la Ciudad. Hay gente que hace cuatro horas, cuatro horas de ida, cuatro horas de regreso, es una jornada laboral completa en el transporte público. Tenemos que buscar vivienda económica, céntrica, sustentable y con condiciones de tener cerca transporte público, en lugar de estar mandando a la gente a vivir a las orillas de la Ciudad… La gente no vive ahí por gusto, vive por necesidad, porque no hay un programa, no hay un plan en el que le pueda dar una vivienda accesible”, apuntó.

Lee también Santiago Taboada propone otorgar autonomía financiera al Sistema de Aguas de la CDMX

Santiago Taboada señaló que este sector representa una parte fundamental en la economía, a pesar de que en este gobierno no hay incentivos ni certeza para invertir en la CDMX.

Regulación Airb&b

Respondió a las dudas de los empresarios sobre temas de regulación a plataformas como Airb&b, en la que Taboada destacó la importancia de emparejar el piso para evitar una competencia desleal.

“No solamente, no es un tema de pago de impuestos, es todos los requisitos que ustedes les piden para abrir un hotel: son carpetas de entre, protección civil, avisos de uso de ocupación, Cofepris, todo. Hay que entender, este fenómeno llegó para quedarse, asiste el mundo, lo que no puede haber es una competencia desleal y eso es lo que se tiene que regular”, destacó.

Lee también Cuando sea jefe de gobierno "no habrá vallas en marchas feministas", dice Taboada

El abanderado del PAN, PRI y PRD dijo que se necesitan generar condiciones para incentivar al sector empresarial a través de simplificación de trámites.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv