El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va por la CDMX, Santiago Taboada, propuso modernizar el Registro Público de la Propiedad y simplificar los trámites, pues, dijo, existe una falta de certeza jurídica en la capital en materia de vivienda e inversión.

“Hoy en la Ciudad de México, por falta de certeza jurídica, estamos teniendo un problema real, que mucho tiempo lo tuvimos, pero hoy ya en un grupo organizado que tiene que ver con la invasión de predios, que tiene que ver precisamente con lo que están vendiendo y comprando a través de muchos esquemas, que la tecnología pudo haber puesto al registro público en otro momento”, destacó en una reunión privada con el Colegio de Notarios.

En materia de vivienda, sostuvo que la compra se ha detenido debido a los altos costos en el impuesto de la adquisición de inmuebles, lo que también ha frenado el desarrollo económico de la Ciudad.

“Hay un déficit de viviendas en la Ciudad de México. La gente muchas veces por falta de recursos, por no alcanzar esta condición, no puede escriturar su casa, no puede llevar a cabo una compraventa y entonces empiezan todos los problemas de certeza, de seguridad jurídica, empezamos a encontrar estos contratos privados que terminan revolviendo más las cosas”, apuntó.

Taboada mencionó que la excesiva tramitología desincentiva la inversión y compra de vivienda. “Tantas ventanillas han provocado que esto sea un laberinto sin fin”.

El candidato sostuvo que los capitalinos se merecen tener certeza sobre su patrimonio, por lo que reconoció la labor del Colegio de Notarios a través de las jornadas que realizan para ofrecer servicios y trámites a bajo costo.

Más tarde, aseguró que para cumplir sus promesas de campaña recurrirá a la banca y a la iniciativa privada. Al acudir a un encuentro con jóvenes de la Universidad Panamericana, les compartió las “cinco de Taboada”, y dejó en claro que el gobierno no puede hacerlo todo, por lo que requiere de ayuda.

Presentó a los estudiantes su propuesta denominada “Mi Primer Depa”, con la que busca que jóvenes renten viviendas a bajo costo en zonas conectadas y tengan deducciones en el pago de impuestos.