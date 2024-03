El candidato a la Jefatura de Gobierno de la Coalición Va X La CDMX, Santiago Taboada, propuso modernizar el registro público de la propiedad y simplificar los trámites, pues existe una falta de certeza jurídica en la capital en materia de vivienda e inversión, dijo.

“Hoy en la Ciudad de México, por falta de certeza jurídica, estamos teniendo un problema real, que mucho tiempo lo tuvimos, pero hoy ya en un grupo organizado que tiene que ver con la invasión de predios, que tiene que ver precisamente con lo que están vendiendo y comprando a través de muchos esquemas, que la tecnología pudo haber puesto al registro público en otro momento”, destacó durante una reunión con el Colegio de Notarios.

En materia de vivienda, sostuvo que la compra se ha detenido debido a los altos costos en el impuesto de la adquisición de inmuebles, lo que también ha frenado el desarrollo económico de la ciudad.

“Hay un déficit de viviendas en la Ciudad de México. La gente muchas veces por falta de recursos, por no alcanzar esta condición, no puede escriturar su casa, no puede llevar a cabo una compra-venta y entonces empiezan todos los problemas de certeza, de seguridad jurídica, empezamos a encontrar estos contratos privados que terminan revolviendo más las cosas”, apuntó.

Asimismo, Santiago Taboada mencionó que la excesiva tramitología desincentiva la inversión y compra de vivienda, “tantas ventanillas han provocado que esto sea un laberinto sin fin y se lo dice alguien que gobernó una alcaldía seis años; mientras sigamos poniéndoles requisitos, trabas, trámites, pues por eso los costos de la vivienda en la Ciudad”.

El candidato sostuvo que las y los capitalinos se merecen tener certeza sobre su patrimonio, por lo que reconoció la labor del Colegio de Notarios a través de las jornadas que realizan para ofrecer servicios y trámites a bajo costo.

“Necesitamos encontrar soluciones mucho más ágiles, es una tragedia ver como son las zonas de la ciudad, prácticamente no se puede hacer nada porque traen problemas de 30, 40, 50, 60 años y entonces tienes a las familias prácticamente viviendo en un pedazo, ni siquiera pueden edificar porque no pueden acceder a un crédito, porque no pueden poner la propiedad en garantía”, lamentó.

