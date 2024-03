Dotar de vivienda a la población, es la prioridad para el futuro sostenible de la urbe, aseguró el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, al sostener un encuentro con integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

El abanderado de MC apuntó que la actual administración del gobierno capitalino no pudo lograr una planeación a largo plazo del desarrollo de la ciudad, y “este proyecto no puede ser pensado de forma individual, es decir, no se puede pensar en un crecimiento y desarrollo urbano de una ciudad como nuestra capital si nos vamos edificio por edificio, hay que verlo de forma integral”.

Remarcó que uno de sus compromisos es que de ser jefe de Gobierno lo primero que hará es activar, de manera ordena, “un plan que nos de certeza de cómo va a crecer y hacia dónde vamos a crecer esta ciudad, y ese proyecto tiene que observar al menos 2 ejes: El binomio vivienda trabajo y la vivienda vertical”.

Señaló que las autoridades han expulsado la vivienda a las afueras de la ciudad, con un impacto de manera principal a los jóvenes.

“Necesitamos al menos 40 mil viviendas asequibles al año para mitigar la demanda en la ciudad central, porque el problema radica en la cantidad de personas de las afueras que vienen todos los días a los centros de trabajo, generando así el problema de la movilidad”, sostuvo.

“El tema de la vivienda es probablemente la prioridad más importante para el futuro sostenible de esta ciudad, Si no hacemos vivienda simplemente no va a haber cabida porque la ciudad se va a destrozar, yo haré todo lo necesario para que se desarrolle la vivienda”, dijo.

