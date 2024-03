¨Llevo 25 años haciendo vida publica y no hay una cosa con la que me puedan atacar o de la que mis hijas puedan sentirse no orgullosas de lo que he hecho¨, aseguró el candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski. Durante una platica que sostuvo con alumnos de la Universidad La Salle, fue cuestionado sobre cuales son sus dos valores, a lo que respondió que la honestidad y la preparación.

¨Hay alguien que dijo que en el servicio público se necesitaba 90 % honestidad 10 % capacidad; es un absurdo absoluto, en el servicio y en la política se necesita 100 % honestidad y 100% de capacidades¨, dijo.

En el Auditorio Adrián Gibert de la institución académica, Chertorivski insistió que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez se tiene que ir e incluso señaló que por milagro no ha ocurrido un accidente, ademas de que una de las problemáticas que ya genera es el ruido constante por entrada y salida de aviones.

¨El aeropuerto se tiene que ir y se va terminar yendo. Ahora ¿qué tenemos que hacer?. La ciudad como entidad moderna necesita más conectividad, y se necesita un aeropuerto moderno, que funcione y sea práctico¨, por lo que señaló que la opción es hacer el nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco.

¨Necesitamos que se salga el actual, por el ruido que genera, de contaminación y lo voy a decir, pero no hemos tenido una tragedia por milagro. Aviones cada minuto, aterrizando, despegando, alrededor de 3 millones de personas, es un riesgo que cualquier ciudad inteligente, moderna no se lo puede permitir¨, concluyó.

