Los codiciados votos

A sólo unos días de que concluyan las campañas electorales, los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México han reforzado su mensaje para conseguir la mayor cantidad de votos, que les garantice ganar la elección del 2 de junio. La abanderada de Sigamos Haciendo Historia, Clara Brugada, ayer convocó a sus bastiones a demostrar y refrendar en las urnas por qué son territorios morenistas, mientras que Santiago Taboada, de Va por la Ciudad de México, llamó a sus simpatizantes a convencer a los indecisos de que se sumen a su proyecto. El voto útil, dicen los que saben, está en Movimiento Ciudadano, que desde la voz de Salomón Chertorivski ha reiterado en más de una ocasión que no declinará, pese a que ya lo han hecho algunos de sus candidatos en público, y no dudan que otros lo hagan en privado. Por cierto que la aparición de las banderas naranjas en el cierre de campaña del candidato del PAN-PRI-PRD en Iztacalco, Daniel Ordóñez, no cayó nada bien entre los liderazgos de MC.

Candidato denuncia presunto ataque

El candidato a la presidencia municipal de Ocuilan por el PRD, Wilfrido Pérez Segura, denunció que fue víctima de un presunto atentado la noche de este viernes mientras circulaba por la carretera Santiago Tianguistenco-Ocuilan. A través de sus redes sociales relató que alrededor de las 20:00 horas, mientras circulaba en un convoy con parte de su equipo de campaña recibió un ataque del que salieron ilesos y sólo hubo daños materiales, sin que diera a conocer detalles sobre cómo fue el ataque. Nos recuerdan que el perredista llegó a la presidencia municipal en sustitución de Emilio Arriaga, quien fue sentenciado y recluido en el penal de Tenango del Valle por el delito de privación ilegal de la libertad de un colaborador de la excandidata a la alcaldía de Ocuilan por la coalición Va por el Estado de México en 2021, Vanessa Linares Zetina.

¿Sufragios por árboles?

Quien aprovechó el cierre de campaña de los candidatos del PVEM en la Ciudad de México para prometer lo que podría ser un nuevo bosque, fue el dirigente del partido en la capital, Jesús Sesma. Ante sus simpatizantes, se comprometió a plantar un árbol por cada voto que los pevemistas obtengan a su favor el próximo 2 de junio. Esto, nos precisan, no es una ocurrencia de don Jesús, sino parte de la campaña que han venido manejando los candidatos del Verde en estas elecciones, aunque en tiempos de ondas de calor y estiaje no vendría nada mal que se cumpla su promesa, pues si algo falta en esta Ciudad son árboles que, literalmente, le den un respiro a tan contaminada urbe. Ya veremos si la promesa de los pevemistas queda en eso, una ocurrencia de tiempos electorales o si dejan de manifiesto que de verdad están comprometidos con las causas ambientalistas.