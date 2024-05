El domingo 19 de mayo se llevó a cabo el tercer debate presidencial, la última oportunidad de las candidatas Claudia Sheinbaum de la coalición “Sigamos Haciendo Historia y Xóchitl Gálvez de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, así como del candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, de convencer con sus propuestas al electorado para obtener el voto a su favor este 2 de junio.

Pero, ¿qué sigue después de este último “round” entre las y el candidato?

Cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Álvarez Máynez

Con la jornada electoral del 2 de junio a la vuelta de la esquina, las y el aspirante a la presidencia tienen hasta el 29 de mayo para continuar con sus actividades de campaña, es decir, realizar proselitismo electoral para inducir el voto a su favor.

Xóchitl Gálvez cerró campaña en la Ciudad de México ese mismo domingo al participar como oradora en la marcha “Marea rosa”.

La candidata de la oposición celebró la convocatoria de la marcha y entre una multitud rosa reunida en la plancha del Zócalo, se pronunció por la libertad, afirmando que es la única opción para acabar con la opresión.

"En estas elecciones no solo nos jugamos la Presidencia y el Congreso, nos jugamos nueve gubernaturas, nos jugamos si los siguientes años serán de opresión o de libertad", declaró.

"Vamos a ganar para dar, no para recibir, para compartir, no para arrebatar, para servir, no para servirnos, vamos a ganar, no para insultar, para unir, no para dividir, vamos a ganar para llevar medicinas a los enfermos, agua a los sedientos, y protección a quienes viven en pobreza. Vamos a ganar para ser una clase media fuerte, para reunir a las madres con sus hijos y para reconciliar a las víctimas con la justicia, vamos a ganar para que llegue la prosperidad y el progreso, para tener un país donde nadie se quede atrás", aseveró.

El equipo de Gálvez detalló que la candidata continuará con sus recorridos y cierres de campaña por los estados.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum alista su cierre de campaña el 29 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México a las 16:00 horas.

Por su parte, el quipo de Álvarez Máynez, detalló que el candidato continuará con sus recorridos por universidades, además de realizar cierres regionales, que de acuerdo a su agenda el lunes 27 estará en la Ciudad de México y el miércoles 29 de mayo concluirá actividades en Campeche y Tabasco.

Elecciones 2024: Veda electoral

Luego de que las candidatas y el candidato hayan cerrado campañas, tres días previos a la jornada electoral del 2 de junio dará inicio la veda electoral.

Este punto del proceso tiene como objetivo que la ciudadanía reflexione el sentido de su voto en total libertad.

Esta medida estará vigente hasta la clausura de las casillas, es decir, a las 18:00 horas.

¿Qué se prohíbe durante la veda electoral?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), durante la veda electoral queda prohibido:

Actos de campaña y proselitismo electoral.

Todo tipo de propaganda electoral.

Propaganda gubernamental (excepto campañas de servicios educativos, de salud o protección civil).

Difusión y publicación de resultados de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales.

Con información de Alelhí Salgado





