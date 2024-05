En el tercer y último debate entre aspirantes a la Presidencia de la República, la mayoría de los analistas de EL UNIVERSAL consideraron que no hubo una triunfadora o ganador claro.

Señalaron que no hubo propuestas novedosas, que la candidata opositora Xóchitl Gálvez insistió en los ataques, pero la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum se apegó al guion de no engancharse en las acusaciones.

Lee también: Así fue el tercer debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez

A continuación, las respuestas íntegras a las preguntas 1) ¿Quién ganó el debate y por qué? y 2) ¿Cuál fue la mejor propuesta?

ALBERTO AZIZ

No hubo ganadores. Claudia se dedicó a afirmar la continuidad de este gobierno. Xóchitl se dedicó a criticar al gobierno, y Máynez hizo propuestas y atacó al PRIAN. Se repitieron los estilos de cada candidatura.

Fue un debate de altos contrastes, pero no hubo propuestas novedosas. Fue un debate de consignas. No creo que haya sido un debate para motivar a los abstencionistas. Muchos temas y quedaron a deber bastante en cada uno de los temas.

Ven pendientes de AMLO, pese a alta popularidad

SABINA BERMAN

Claudia se mostró como estadista. Supo describir un proyecto del tamaño del país. Máynez tuvo la segunda mejor ejecución. Y Xóchitl fue una buena crítica del Poder, soltó golpes acá y allá; no se le vio como presidenta. Y supongo que eso se reflejará fielmente en las encuestas.

Sabina Berman

EMILIO LEZAMA

Decir que alguien ganó el debate es una exageración. Los debates presidenciales fueron muy decepcionantes. La más beneficiada es Claudia porque es puntera, no se salió de libreto y nada de lo que hicieron los otros puso en entredicho su ventaja.

¿Quién hizo la mejor propuesta? Nadie, pero lo peor fue el intento de uso de la religión por Xóchitl Gálvez. En un país laico, su alusión al Vaticano, al pecado, su comentario sobre que Claudia no cree en Dios y el uso de la Virgen es de un nivel paupérrimo y un retroceso en la larga lucha por el respeto al Estado Laico. Muy mal.

Emilio Lezama.

SOLANGE MÁRQUEZ

El debate no tuvo un ganador tan claro esta vez. Xóchitl llegó bien posicionada después de la marcha de la mañana y sin embargo no logró dar un ataque contundente en uno de los temas que más le duelen a la población que es la seguridad. Claudia tenía la imposible tarea de defender el militarismo y los pésimos números del gobierno. Creo que Xóchitl dejó ir una gran oportunidad en este caso. Sin embargo, creo que aún sin ganador claro, Claudia dejó claro su talante autoritario y su intención de seguir militarizando al país.

La mejor propuesta me parece que la hizo Xóchitl con la construcción de escuelas de tiempo completo y devolver recursos a la Ciencia y la Tecnología. El abandono de la educación en el gobierno actual va a durar por generaciones y entre más pronto se ataje ese problema mejor será para nuestro país.

Solange Márquez

MAURICIO MERINO

¿Quién ganó?

En cuanto al desempeño en el debate, esta tercera ronda la ganó Xóchitl Gálvez, quien se mostró como es y no como algunos asesores le habían aconsejado. Resistió el ataque de ambos lados, pues Máynez se propuso hacerle daño a esa coalición, sin tocar a López Obrador, mientras que Claudia Sheinbaum no tocó a Movimiento Ciudadano. En este tercer encuentro, saltó a la vista ese pacto (¿implícito?) entre Morena y MC.

Con todo, Claudia Sheimbaum logró mantenerse en su guión, impertérrita. Siendo la candidata a vencer, tengo para mí que logró que las preferencias no se muevan como secuela de este debate. Y en este segundo sentido, es ella la vencedora.

¿Quién hizo la mejor propuesta?

En este otro plano, Máynez volvió a destacar con las mejores propuestas, especialmente en materia de los derechos de las minorías, de consumo de drogas y de salario. Observé que, en esta ocasión, el candidato de MC fue mucho más leal con las posturas socialdemócratas que defiende su partido, mientras que Claudia Sheinbaum, una vez más, se ciñó a la defensa de las propuestas de López Obrador (incluyendo las indefendibles, como la eliminación de la representación proporcional). Por su parte, Xóchitl Gálvez dedicó mucho más tiempo a tratar de desmontar los argumentos de la candidata oficial y a acusarla de mentir, que a proponer algo nuevo.

AMADOR NARCIA

Ganó Xóchitl. Con carácter, atacando y proponiendo. Tarde, pues no le bastará para ganar la elección.

Claudia, a la defensiva y previsible. Máynez, bien, pero lo único nuevo fue su corbata.

Amador Narcia

ANA PAULA ORDORICA

El formato fue mejor. Me gustaron las preguntas cruzadas entre las candidaturas que los obligó a responder. No vi a ningún claro ganador ni perdedor. Se hicieron fuertes ataques. Claudia Sheinbaum evitó responder. Se abocó a mentir manipulando cifras. La participación de Maynez fue bastante buena pero lamentable su desbalance en los ataques hacia Gálvez. Xóchitl llegó con el impulso de una marcha exitosa en la mañana, pero sentí que desperdició la oportunidad de exponer las fallas de este gobierno en Política Exterior y seguridad. Dio golpes certeros, pero no contundentes.

Ana Paula Ordorica

EUNICE RENDÓN

Ganó Claudia Sheinbaum, ya que Xóchitl se veía enojada en varias de sus intervenciones y Claudia siempre se mantuvo concentrada y segura, además de conocer muy bien sus propuestas sin engancharse en los ataques.

Una de las propuestas que me parece más interesante es el de Juventudes Unen a la Nación de Claudia Sheinbaum, ya que es una propuesta de prevención social de la violencia focalizado.

Lo que menos me gustó es que Sheinbaum defendió la prisión preventiva diciendo que iban a salir más de 60 mil delincuentes, sobre todo porque es una propuesta punitivista, muy contraria al eje de ir a las causas que propone.

Ya hablando de los temas, creo que de nuevo se quedaron cortos con las propuestas. De la Guardia Nacional que es la fuerza de seguridad que tenemos hoy, Claudia solo mencionó que la va a fortalecer y que va a escalar los 4 ejes que implementaron en la CDMX, solo que esto se hizo bajo un mando y una policía civil.

Xóchitl solo habló de un mando civil en esta fuerza pública y de manera genérica el fortalecimiento de las policías locales y el uso de la tecnología.

La extorsión, presencia y expansión de algunos cárteles en diversas partes del país es patente y el delito que más ha crecido en este sexenio y me sorprendió que no ahondaran más en este tema y en la violencia en contra de mujeres y niñas que también ha aumentado.

En materia de migración a los tres candidatos les faltó mucho de profundizar y decir propuestas más puntuales a pesar de que los moderadores lo intentaron.

Muy triste que no se pongan serios a desarrollar propuestas a la medida de los retos que tenemos frente en este tema.

En tema de #migración es muy importante entender que ir a las causas, a pesar de ser necesario e importante NO basta, la gente sigue huyendo y no solo por temas económicos o de pobreza, sino que cada vez más es la violencia y el riesgo a perder la vida lo que obliga a las personas a huir… incluso a las y los mexicanos que nuevamente encabezan la lista de llegada a Estados Unidos. Además, hoy son sobre todo unidades familiares las que viajan y eso va en aumento no en descenso, así que si no tienen una propuesta bien elaborada para la migración de tránsito y recepción, no podrán hacer mucho en el tema… y nadie habló de un modelo interesante, productivo, humano, multisector. Tampoco hablaron de al menos un cambio puntual en el Instituto Nacional de Migración o la Comar. Además, las propuestas de migración deben considerar la relación bilateral con Estados Unidos, el posible regreso de Trump y la visión regional hemisférica.

Eunice Rendón 160 px

RAÚL RODRÍGUEZ

Ganó Claudia Sheinbaum. Siguió en su línea: no responder ataques ni caer en la caterva de provocaciones con las que llegó Xóchitl Gálvez. Y eso, ya quedó visto, exaspera a la candidata opositora que no atina a amalgamar esos ataques con verdaderas propuestas de solución. Incluso Jorge Álvarez Máynez fue más propositivo.

¿Quién hizo la mejor propuesta? Me parece que Sheinbaum. Los temas (inseguridad, política social, migración democracia), le daban a Gálvez la oportunidad de hacer una definición clara de lo que ofrece y de lo que ofrece su contrincante. Pero la candidata de Morena y aliados fue la que le comió el mandado y contrastó.

Xóchitl había dicho en el mitin del Zócalo que la disyuntiva es entre opresión y libertad. Sobre esa idea insistió durante el debate. Y Sheinbaum planteo un férreo desmentido: no hay el acusado autoritarismo ni el riesgo para la democracia. Y casi en su cierre planteó lo que realmente diferencia a las dos opciones: Gálvez, el regreso a la verdadera opresión, y Sheinbaum la continuidad de una lucha histórica por la democracia.

Raúl Rodríguez Cortés. Foto para autor 160x

PAOLA ROJAS

Mejor el formato de este tercer debate y mejor también el desempeño de los tres candidatos. Claudia Sheinbaum mantuvo su tono calmado y sostuvo la defensa de los logros de la actual administración; Máynez fue articulado, presentó buenas propuestas y continuó con su estrategia de atacar prioritariamente al PRI y al PAN; Xóchitl Gálvez logró por momentos provocar a la candidata puntera o dejarla sin respuesta ante señalamientos incómodos.

ANTONIO ROSAS LANDA

Xóchitl Gálvez ganó con claridad el debate. Vinculó los desastrosos resultados de la 4T con su candidata y se consolidó como alternativa democrática.

Gálvez dio la mejor propuesta al declararse abierta a mantener el diálogo con todas las fuerzas políticas en un esquema de inclusión, posición opuesta a lo que hace el actual gobierno.

Antonio Rosas-Landa

ALFONSO ZÁRATE

No hubo triunfador.

A Xóchitl le faltó contundencia ante la realidad de violencia y autoritarismo; habló de un gobierno que abandonó a los pobres extremos, de la delincuencia que se pasea impunemente por todo el país y de otros temas en los que el gobierno entrega malas cuentas, pero no remató.

Claudia habló de un México que solo existe en la narrativa del presidente, de una economía “que está mejor que nunca”, que se acabó la política exterior sumisa y de la separación del poder económico y del poder político y planteó desaparecer la representación proporcional, una regresión de casi 50 años.

Una conclusión es que el formato definido por el INE para los debates es claramente disfuncional.

Alfonso Zárate

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.